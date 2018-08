Sorpresa ad Alberobello, tra i trulli suonano i Dire Straits

Ritrovarsi a passeggiare tra i trulli e finire a ballare e cantare a squarciagola le canzoni dei Dire Straits. Grande sorpresa ed emozione per gli abitanti di Alberobello, in provincia di Bari, che nella giornata di ieri si sono ritrovati nel bel mezzo di un’esibizione live della storica rock band nella piazza della loro città. Il gruppo londinese, infatti, ha iniziato a suonare e cantare alcuni dei loro più grandi successi insieme a una giovane band che si stava esibendo in strada.

Trulli of love. Alle prime note indimenticabili dei Dire Straits, centinaia di persone si sono riversate in piazza per capire cosa stesse avvenendo. Nessuno pensava si trattasse veramente della rock band che negli anni Ottanta riempiva stadi e palazzetti in tutto il mondo, ma poco dopo il sospetto è diventato realtà. Il tastierista Alan Clark, il sassofonista Mel Collins, il chitarrista Phil Palmer e gli altri componenti dei Dire Straits Legacy – la band rinata dopo lo scioglimento del nucleo storico, datato 1995 – erano proprio lì, davanti ai propri occhi a regalare le stesse emozioni. Come se il tempo si fosse fermato. Il video girato da Vito Schiraldi e pubblicato su Facebook, ha immediatamente fatto il giro della rete.

Dire Straits Alberobello, un revival anni ’80 tra i trulli

Cosa resterà di questi Anni ’80? I Dire Straits Legacy, si trovano ad Alberobello ospiti del Festivarts e per sponsorizzare il loro prossimo tour europeo. La band ha da poco lanciato il loro primo album – dal loro ritorno sulla scena musicale dopo la loro rinascita – dal titolo «3 Chord Trick», che ha già riscosso un grande successo dalla critica e dagli appassionati.

Dire Straits Alberobello, la Puglia sempre nel loro cuore

Il concerto improvvisato in piazza è solo l’ultimo emblema del legame tra i Dire Straits e la Puglia. Nel 2016, infatti, la rock band fu protagonista di un memorabile concerto nella Caverna della Grave nelle Grotte di Castellana, sempre in provincia di Bari.

(foto di copertina estratta da video su Facebook di Vito Schiraldi)