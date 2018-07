«Grazie, con l’immigrazione stai facendo un lavoro fantastico»

«Grazie stai facendo un lavoro fantastico. Sono molto d’accordo con il lavoro che stai facendo sull’immigrazione legale e illegale». Così il presidente Usa Donald Trump ha ringraziato il presidente del consiglio Giuseppe Conte.

Tra i due una stretta di mano, seduti fianco a fianco nello Studio ovale. Trump ha detto quindi di apprezzare la politica italiana sull’immigrazione sostenendo che «bisogna essere duri sui confini». il presidente USA ha sottolineato l’affinità avuta con il premier italiano nel corso del G7 in Canada. Anche Conte ha ringraziato, in lingua inglese: «Grazie, anche per me è un onore stare qui».

(foto ANSA/ PALAZZO CHIGI/ FILIPPO ATTTILI)