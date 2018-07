Georgette Polizzi si sposa con Davide Tresse

«Ha fatto tanto e alla fine mi ha anche chiesto di sposarlo. Lui era poco incline al matrimonio. Ha detto che in questo mese gli ho dimostrato di essere una guerriera e per questo lui ha cambiato idea. Comunque sì, ci sposiamo, e stiamo decidendo la data». A parlare è Georgette Polizzi che, nel corso del programma radiofonico Non succederà più, in onda su Radio Radio, ha annunciato il suo matrimonio con Davide Tresse.

Polizzi – come ricostruisce TvZap – è tornata sulla sua malattia, la sclerosi multipla, che sta affrontando con la massima grinta: «Io sono andata a letto che ero normalissima. Mi sono svegliata e avevo perso completamente la sensibilità del busto. Io non sentivo più niente. Pensavo fosse stress. Dopo due giorni non camminavo più. Mi sono paralizzata completamente. La sclerosi mi ha preso tutto il corpo».

A darle coraggio è stato anche Davide. «Io – racconta l’ex concorrente di Temptation Island – mi vergognavo tantissimo, lui è stato pazzesco. Per la terza volta mi sono innamorata follemente lui. Lui ha avuto un controllo della situazione pazzesco, mi è stato vicino, mi ha aiutato e parliamo anche di cose che magari nessun uomo farebbe. Spingere una carrozzina, lavare la propria donna. Vederlo con il sorriso portarmi in bagno, lavarmi, aiutarmi è stata una cosa che mi ha riempito il cuore. Lui lo faceva col sorriso».