Corona pizzicato con un’altra, la fidanzata furiosa: «Porto pure i pasticcini?»

«Il tuo caro Fabrizio – scrive un utente su Instagram a Silvia Provvedi, fidanzata di Corona – è stato tutta la serata accanto a lei e non voleva far salire nessun altra ragazza se non quella là. E stavano molto vicini, si toccavano…». La documentazione fotografica allegata ha fatto andare su tutte le furie la compagna di Fabrizio Corona, che non ha esitato a scrivere su Instagram: «Un ottimo risveglio… buongiorno mondo. Si rimpiazza in fretta, viva l’amore».

Corona tradisce Provvedi? Le foto e il video pubblicato su Instagram

Ma non finisce qui: pochi minuti dopo, viene pubblicato un altro video che ritrae Fabrizio Corona in atteggiamenti sempre più intimi con la misteriosa ragazza conosciuta in discoteca. Ancora una volta, Silvia Provvedi va su tutte le furie e su Instagram scrive: «Con comodo, porto i pasticcini?».

Fa discutere la modalità scelta dalla compagna di Corona per denunciare l’accaduto. Non una discussione tête-à-tête, ma una vera e propria gogna mediatica: attraverso le Instagram stories, infatti, tutti i giornali hanno avuto accesso alle foto e al video di Corona pizzicato in discoteca con un’altra ragazza.

Corona tradisce Provvedi? Che ne sarà della coppia?

E dire che, fino a questo momento, le vacanze della coppia Corona-Provvedi erano andate decisamente bene. Entrambi erano stati fotografati in occasione di serate particolari, ma successivamente avevano trascorso anche momenti di intimità insieme: a cena fuori, a passeggio in luoghi romantici, al mare sotto l’ombrellone. Ora, invece, la copia sembra ai ferri corti. Come andrà a finire? Sarà instagram a svelarcelo.

FOTO: ANSA/ALESSANDRO DI MEO