Il tweet della prof filo-dem su Foa: «Farà la fine degli ebrei alleati con il fascismo»

«Ci sono sempre stati ebrei alleati del fascismo, anzi fascistissimi, onorati e remunerati. Foa non è una novità. Ma si ricorda come finirono gli Ovazza? Bruciati in una stufa». Questo il tweet di Daniela Coli, docente universitaria, che sta scatenando una certa polemica in rete. Coli, che tiene corsi su Storia della filosofia politica – spiega oggi Il Giornale – sembra disorientata tra «un passato di destra e il caduco richiamo della (fu) sirenetta Renzi».

Ci sono sempre stati ebrei alleati del fascismo, anzi fascistissimi, onorati e remunerati.#Foa non è una novità. Ma si ricorda come finirono gli Ovazza? Bruciati in una stufa. @RoccoTodero — Daniela Coli (@DanielaColi2) 28 luglio 2018

«Ma si rende conto della gravità di quanto ha redatto?», replica un utente sotto al cinguettio. «Occhio, signora. Perché chi semina vento, raccoglie tempesta. E io credo che le stia arrivando addosso un uragano», aggiunge un altro. Le reazioni sono tra le più differenti.

Prof un par di gonadi.

Questa va cacciata come quella di Torino. — Maurizio Seldon Bell 🇮🇹 (@MaurizioSeldon) 29 luglio 2018

Mi perdoni signora

Lei è una docente

Come fa a scrivere queste cose?Non ho parole

Gli sta dicendo che è un traditore e che finirà bruciato

Da segnalare, vergognoso — PaoloSolari (@SolariPaolo) 29 luglio 2018