Una singolare proposta di Aurelio De Laurentiis, il giorno dopo il sorteggio del calendario del campionato di Serie A 2018/2019 che non è stato gradito alle squadre di vertice, per gli scontri diretti alla vigilia delle partite di Champions. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss il presidente del Napoli ha fatto sapere di non aver gradito la trasmissione televisiva sull’estrazione e ha lanciato l’idea di coinvolgere belle ragazze, come le mogli dei calciatori.

De Laurentiis e l’idea per il sorteggio: «Le mogli dei calciatori sono bellissime…»

«Non mi è piaciuta assolutamente la trasmissione di Sky», ha detto il produttore cinematografico. «Bisognava tenere in conto l’impegno delle squadre italiane per il Napoli. Si inizia in maniera dura per noi come per altri club. Bisognava armonizzare il calendario di Napoli, Inter, Juventus e Roma in base al calendario di Champions. Questi quattro club non avrebbero dovuto affrontarsi tra loro a cavallo delle partite di Champions. La Lega ha fatto il suo tempo nell’organizzazione di questi eventi».

Poi la sua idea. «Le mogli dei calciatori – sono state le parole di De Laurentiis – sono bellissime, sono grandissime attrici, si potrebbe organizzare un’estrazione a sorpresa per il calendario. In questa magnifica cornice, come sa trovare Sky, organizziamo uno spettacolo che non duri più di 20 minuti o mezz’ora. Lo spettacolo di ieri sera è stato di una noia mortale, non si poteva guardare, tutto il resto era fuffa A meno che non mettano dieci bellissime ragazze come accade a Montecarlo».

