Ma quali complotti. La Grecia brucia ogni dannata estate

Gli incendi che hanno devastato la Grecia possono esser bollati oramai come un grande disastro naturale. Una catastrofe nell’Attica, che ha portato via oltre 80 vite umane, che ha ancora dei dispersi, che ha bruciato le fondamenta di circa un migliaio di case. Sembra una novità ma in realtà ogni estate i dintorni di Atene bruciano. E ogni volta finisce sempre peggio.

GRECIA PIROMANI IN AZIONE PER L’ABUSIVISMO?

A fiamme domate partono, come ogni anno (sì, ogni anno) le dietrologie. Delle foreste di Attica e delle violenze che subiscono da decenni ne parlava già il quotidiano ellenico Ekathimerini nel 2006. La testata parla del dilemma dei dilemmi: come conciliare il rispetto della natura con l’abusivismo sulle pendici del monte Pendeli, a nord di Atene.

Non e’ bruciato il paese. Il 2007 fu peggio. Più ampio e più lungo. Stiamo parlando di una zona circoscritta dell’Attica e letteralmente di meno di 24 ore. E’ questione di allocazione efficiente delle risorse, di prontezza, non di quantità. https://t.co/tP0TKhR28V — Radiofab 🇮🇹🇪🇺 (@radiofab) 26 luglio 2018

Una delle teorie più sostenuto è che l’abusivismo sia più facile da risanare se si incendia la zona (WTF?) per questo ecco i roghi. Poi ci sono altre teorie. Quella più accreditata è l’austerity. L’Europa maligna che permette alla Grecia di bruciare.

INCENDI GRECIA, IN FIAMME PER COLPA DELL’UE?

«È responsabile anche l’Europa della spaventosa tragedia dell’Attica. Infatti, se la Grecia non fosse stata strangolata da

Bruxelles, noi pompieri avremmo potuto salvare molte più persone», afferma a Repubblica Georgianni Dimitrios, vigile del fuoco di 35 anni che lunedì ha partecipato ai soccorsi a Mati, la località turistica più colpita. Dimitrios racconta le precarie condizioni in cui lavora: «Basti dire che molti di noi non avevano neanche le maschere anti-incendio, semplicemente perché per via dell’austerità non c’erano i soldi per acquistarle. Del resto negli ultimi anni alla protezione civile greca sono stati tagliati circa 35 milioni di euro. In tali condizioni ovviamente è più difficile lavorare come si dovrebbe».

Peccato che proprio durante la Troika, 2013, la Grecia si sia dotata di sistemi all’avanguardia contro gli incendi boschivi. si tratta Engage, che localizza in tempo reale i vigili del fuoco e le quantità di acqua a disposizione, Efestos, ovvero 50 pompieri in moto incaricati di creare in pochi minuti le vie di fuga per cittadini minacciati dai roghi, Evita che stabilisce zone di sicurezza e una mappatura mentre l’incendio è in corso e infine c’è il 112 per cui si può segnalare l’incendio via sms.

Tutti questi bellissimi sistemi non sembrano funzionare. Perché se ci sono case abusive non si ha idea di chi ci abita in quelle case abusive. Perché se non si cura il verde, non si frena il cemento diventa più difficile fermare un rogo. A una radio locale greca il professor Efthimios Lekkas, docente di dinamica tettonica e geologia applicata presso il Dipartimento di Geologia e Paleontologia dell’Università di Atene ha spiegato proprio perché su una area così piccola ci sono oltre 80 morti. Case su case creano meno vie di fuga (tra l’altro poco ampie). A ciò va aggiunta la disorganizzazione statale. Riporta il vigile Dimitrios a Repubblica: