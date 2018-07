Amanti della Nutella, preparate i vostri Curriculum Vitae perché la Ferrero cerca proprio voi. L’azienda piemontese è alla ricerca di «Assaggiatori di Nutella» per testare i loro prodotti. Novanta «giudici sensoriali» che dovranno impegnarsi nel valutare la qualità delle materie prime – cacao e nocciole – che sono alla base della preparazione di uno dei dolci più conosciuti e consumati al mondo.

Il lavoro più dolce che ci sia. L’annuncio, pubblicato da Openjobmetis per conto della Soremartec Italia – società di ricerca e sviluppo della Ferrero – rappresenta un inedito per l’azienda piemontese che, fino ad oggi, aveva lasciato l’ingrato compito di assaggiare e valutare il suo prodotto di punta a dipendenti interni. I fortunati che riusciranno a superare la fase di valutazione, non dovranno neanche «lavorare» più di tanto: due giorni a settimana per due ore nella sede della Ferrero di Alba.

Assaggiatori di Nutella, la nuova frontiera del lavoro

Non è richiesta alcuna competenza specifica, se non l’assenza di allergie agli ingredienti principi della Nutella e la buona dimestichezza nell’utilizzo del Pc. La selezione finale avverrà al termine di un corso di formazione – retribuito – della durata di tre mesi, durante il quale si avrà l’obiettivo di, come si legge dall’annuncio della Soremartec, «educare il senso dell’olfatto e del gusto e migliorare la capacità di esprimere a parole ciò che si percepirà con gli assaggi di prodotti semilavorati».

Assaggiatori di Nutella, caccia ai fortunati

Novanta saranno le candidature accettate, che poi scenderanno a 40 dopo la prima fase di selezione. I futuri «assaggiatori di Nutella», saranno divisi in due Panel per il corso di formazione che, una volta terminato, porterà all’assunzione da parte della Ferrero. Il contratto sarà un part-time che, si precisa nell’annuncio, sarà compatibile con altri lavori. Sempre che ci sia tempo e voglia di fare altro visto che, dopo aver spalmato di Nutella la propria giornata, qualsiasi cosa ci sembrerà meno dolce.