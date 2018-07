Il fail della Picierno che se la prende con il ministro Salvini per lo stupro di Napoli di marzo

Nella giornata di ieri, l’euro-parlamentare del Partito Democratico Pina Picierno ha attaccato il ministro dell’Interno Matteo Salvini, utilizzando però una argomentazione poco calzante. L’esponente dem ha messo in correlazione l’attività del governo e del leader della Lega con lo stupro che si sarebbe verificato a Napoli nei confronti di una giovane turista inglese, violentata prima da due aggressori e poi dal suo soccorritore. Tuttavia, l’episodio di cronaca – emerso sulle pagine dei giornali in questi giorni, visto l’incidente probatorio che si è svolto qualche giorno fa – risale al mese di marzo. Quando, cioè, un governo era ancora molto lontano dall’essere formato.

Fail Picierno, il tweet dell’eurodeputata Pd

«A Napoli una 18enne inglese violentata due volte la stessa sera, anche dal soccorritore – ha scritto Pina Picierno su Twitter -. Ogni giorno violenza sulle donne e stupri. Non se ne può più. È questa la sicurezza che garantisce il Ministro dell’Interno? Salvini lasci stare la propaganda e si occupi dei problemi veri!».

A Napoli una 18enne inglese violentata due volte la stessa sera, anche dal soccorritore. Ogni giorno violenza sulle #donne e stupri. Non se ne può più. È questa la sicurezza che garantisce il Ministro dell’Interno? #Salvini lasci stare la propaganda e si occupi dei problemi veri! — Pina Picierno (@pinapic) 25 luglio 2018

Fail Picierno rimarcato dai suoi followers

La contraddizione temporale, tuttavia, non è sfuggita a diversi utenti di Twitter, che hanno provveduto a correggere l’affermazione dell’euro-deputata. «Lo stupro risale a marzo – scrive un utente -, quando si erano appena svolte le elezioni e nessun governo ancora si prospettava all’orizzonte, anzi tecnicamente il Ministro degli interni era Minniti e il premier in carica era Gentiloni». L’esecutivo di Giuseppe Conte ha giurato, dopo tormentate vicende e un lungo giro di consultazioni, il 1° giugno: tre mesi dopo i fatti verificatisi a Napoli.

L’opposizione al governo Lega-M5S dovrebbe basarsi su argomenti concreti. In questo caso, oltre al fatto discutibile di aver utilizzato un episodio di cronaca per generalizzare la situazione e portarla su un piano politico, mancavano proprio gli elementi di base per coinvolgere in questo dibattito Matteo Salvini. Situazioni come queste, creano boomerang e autogol inevitabili per gli esponenti del Partito Democratico. Con conseguente impatto (negativo) sull’opinione pubblica.