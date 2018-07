Antonio Tajani insegna ad Alessandra Mussolini il diritto europeo

«La Corte Europea di Strasburgo ce la sta mettendo tutta per fare odiare dai #cittadini le istituzioni comunitarie. Questa pronuncia è una grave ingerenza di fronte alle esigenze di sicurezza del popolo Italiano. Basta con questa Europa!». A twittarlo è l’eurodeputata Alessandra Mussolini che riprende la notizia della pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo contro lo sgombero del Camping River, spazio dove alloggiano centinaia di famiglie rom nella Capitale. Sotto al tweet interviene Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo dal 17 gennaio 2017. «La Corte europea dei diritti dell’uomo non è una istituzione comunitaria, dipende dal Consiglio d’Europa che non ha nulla a che fare con l’Unione europea».

«Infatti non ho parlato di unione europea …», ha poi replicato Mussolini. Lo scambio tra i due sta diventando virale.