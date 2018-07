Serena Williams aveva voglia di cibo italiano. Il marito prenota un volo per l’Italia

Noi siamo abituati ad Ambrogio che doveva accontentare il leggero languorino della signora con una montagna di Ferrero Rocher. Serena Williams però è decisamente fortunata. La campionessa statunitense di tennis adora il cibo italiano. Anzi, aveva voglia di cibo italiano. E il marito che fa? Non la porta mica in un blasonato ristorante in America che sa far bene gli spaghetti. No signori. Prenota un volo per lei: per Venezia.

Ne parla Buzzfeed. A giudicare dal post su Instagram Serena ha apprezzato.

(foto copertina via Instagram)