L’ex primo ministro e il protagonista assoluto della II Repubblica italiana Silvio Berlusconi è tornato agli onori della cronaca per una frase razzista che pronunciò nel 2011.

Nel commentare la relazione tra Raffaella Fico e Mario Balotelli, Berlusconi disse: “A me una che va con un negro mi fa schifo“. Il video è stato girato sette anni fa ed è stato depositato agli atti del processo Ruby Ter.

Nel video si sente Marystell Polanco rispondere a Berlusconi con un “ma anche io sono negra, papi“, e lui rispondere “ma no, tu sei abbronzata“.

Gad Lerner, giornalista e uno dei più grandi critici dell’ex premier, ha immediatamente preso una dura posizione sulla vicenda: “A me una donna che va con un #negro mi fa schifo”, diceva @berlusconi nel suo pessimo italiano. Non c’è da stupirsi se un tale figuro ha consegnato la destra italiana nelle mani di un #razzista più brutale di lui. A suo tempo in tv gli diedi del #cafone, ma era molto peggio”.

(Foto credits: Ansa)