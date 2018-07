Lubecca, accoltella otto persone su un bus. Tre sono gravi

Otto persone ferite, di cui tre in gravi condizioni. È il bilancio dell’attacco a bordo di un bus di Lubecca, città del nord della Germania. L’uomo, un 30enne di origine iraniana sarebbe già stato arrestato dalla polizia – anche se le fonti ufficiali non hanno ancora confermato questa notizia -, anche se ancora non si conoscono le motivazioni del suo gesto e gli inquirenti non chiudono la porta alla possibile matrice terroristica.

Secondo le prime testimonianze raccolte dalla polizia tedesca, l’aggressore avrebbe estratto dal suo zaino, lasciato cadere a terra poco dopo, un coltello iniziando a colpire indiscriminatamente i passeggeri dell’autobus. Fondamentale, per limitare il numero dei feriti, è stato il comportamento dell’autista, aggredito a sua volta, che è riuscito immediatamente ad aprire le porte del mezzo per permettere la fuga dei passeggeri che si sono riversati in strada gridando e fuggendo via dal luogo dell’aggressione.

Lubecca, fermato il presunto colpevole. Ora si cerca di capire il perché

«I passeggeri sono saltati fuori dal bus urlando, è stato terribile, poi i feriti sono stati portati fuori», ha raccontato alla stampa tedesca un testimone oculare presente sul posto al momento dell’attacco. Per loro fortuna, nelle vicinanze dell’autobus diretto verso Travemuende, una delle spiagge più visitate della Germania del nord, c’era una volante della Polizia che, vedendo le persone scendere improvvisamente dell’autobus, è prontamente intervenuta. Ora la zona intorno ad una delle fermate dell’autobus a Kuecknitz, è stata chiusa dalle forze dell’ordine e blindata, in attesa di fare i primi rilievi e fare chiarezza su quanto accaduto.

Lubecca, otto i feriti dell’attacco all’autobus

Le prime notizie parlavano di 14 feriti, poi scesi a 12. Ora la polizia, anche attraverso il proprio profilo Twitter, ha comunicato che i coinvolti sono «solamente» otto, tre in gravi condizioni e che non c’è stato alcun morto. Gli inquirenti non escludono la matrice terroristica di questo attacco.

