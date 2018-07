Di Maio, tra i collaboratori anche l’amico d’infanzia e l’ex braccio destro di Casaleggio

Il vicepremier Luigi Di Maio porta a Palazzo Chigi anche l’amico d’infanzia e l’ex braccio destro di Davide Casaleggio ed ex responsabile del blog di Beppe Grillo. Ne parla un articolo di retroscena del quotidiano La Stampa che racconta delle stanze di lavoro dei collaboratori del capo politico M5S. Di Maio avrà una stanza tutta per sé a Palazzo Chigi. Al suo fianco persone che lo accompagnano da anni nella sua esperienza di esponente e poi leader del Movimento. Scrive Ilario Lombardo:

Dopo l’attivista ventiseienne Assia Montanino, sempre da Pomigliano, dov’è stato candidato sindaco nel 2017 e dunque tuttora consigliere comunale non con il M5S ma sotto il suo personale Gruppo De Falco (fonte comune di Pomigliano), arriva Dario De Falco, amico d’infanzia, come capo della segreteria. Sempre a Palazzo chigi con lui e non al Mise ci sarà Pietro Dettori, ex Casaleggio Associati, braccio destro di Davide Casaleggio nell’Associazione Rousseau. Entrambi erano nel comitato elettorale di Di Maio. L’altra casaleggina doc Cristina Belotti farà la spola con lo Sviluppo economico.

(Foto da archivio Ansa. Credit immagine. Credit immagine: ANSA / GIUSEPPE LAMI)