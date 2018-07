No, Leolandia non sta regalando biglietti gratis

Biglietti gratis per Leolandia in occasione dell’anniversario del parco divertimenti. La catena che sta girando su WhatsApp è una truffa. I commenti che appaiono una volta cliccato sul link sono falsi così come è falso il sito stesso.

A spiegarlo è il debunker Claudio Michelizza su Bufale. «Il meccanismo – spiega – è lo stesso di sempre, un po’ come avvenuto anche con Zara, Eurospin, Lidl e tanti altri marchi coinvolti in modo inconsapevole in questi messaggi Whatsapp. L’utente riceve un messaggio all’interno dell’app, in cui viene appunto avvertito che ci sono ticket in regalo per la ricorrenza. Per ottenerli, sarà sufficiente recarsi nella pagina indicata, con URL simile a quella dei siti ufficiali delle aziende, ma con una variante che ci riporterà alle pagine dei truffatori».

I commenti che appaiono in pagina sono falsi. la truffa si concretizza «fornendo i dati della propria carta di credito, mentre in altri casi concedendo permessi che consentono l’accesso al vostro smartphone. Aspettatevi nelle prossime ore una nota ufficiale dell’azienda per smentire l’intera vicenda. Sul sito ufficiale di Leolandia, infatti, non troverete traccia di tale iniziativa».