Esplosione a New York: una colonna di fumo invade Broadway | VIDEO

Una colonna di fumo altissima, poco prima dell’ora di punta. Intorno alle 6.30 del mattino (ora locale), Broadway a New York è stata invasa da una nube di fumo causata da una forte esplosione. A segnalarlo è stata l’utente di Twitter Casie Jordan, che ha ripreso il video e ha pubblicato tutto sul social network. «Una cosa simile a un’esplosione si è verificata a New York, tra Broadway e la 21ma strada».

Non si registrano danni a cose o persone. Nei video mostrati da Casie Jordan si vede un’alta colonna di fumo nero partire direttamente dalla strada e investire macchine ed edifici circostanti.

@NY1 @NYDailyNews it’s coming from below the street pic.twitter.com/5qusMvReBg

— Casie Jordan (@kcavery) 19 luglio 2018