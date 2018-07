Antonio Conte nuovo allenatore del Milan?

L’indiscrezione è buona. E arriva da sportmediaset.it, che parla di probabile svolta dopo il Cda di questo sabato. Il tecnico pugliese Antonio Conte potrebbe finire sulla panchina rossonera al posto di Gennaro Gattuso. «Non è un mistero – spiega sportmediaset – che Conte sia sempre stato un pallino del Milan, tanto da essere stato vicinissimo al Diavolo più volte negli ultimi anni, che lo hanno visto passare dalla Juve alla Premier League via Nazionale, senza mai approdare sotto la Madonnina. Ma adesso, finalmente, quel matrimonio potrebbe celebrarsi».

Elliott vorrebbe dare un taglio netto. Anche se si è prodigato nel parlar bene dell’attuale tecnico, solo una volta o poco più, non ha insistito. E ora gli scenari sono cambiati: Conte è stato esonerato, Gattuso è finito sotto inchiesta e la Curva Sud si è espressa già, in modo non benevolo, nei confronti dell’allenatore e di Mirabelli.

Proprio Massimiliano Mirabelli e Marco Fassone – spiega la testata sportiva – avrebbero i giorni contati. Un Conte servirebbe. Perché aiuterebbe nella trattativa per Alvaro Morata, che ritroverebbe così l’allenatore che lo aveva desiderato (invano) alla Juve. E sempre Conte – spiega sportmediaset – influenzerebbe un Leonardo Bonucci, allontanandolo dal richiamo del Psg.

Staremo a vedere nelle prossime ore. Fibrillanti ore, a quanto pare.

