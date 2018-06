Nainggolan è un calciatore dell’Inter

L’affare di calciomercato di cui si parla da settimane si avvia alla conclusione. La Roma ha ceduto Radja Nainggolan. Il centrocampista belga arriva all’Inter per 23,5 milioni di euro più i cartellini di due calciatori, il terzino 27enne Davide Santon e il 18enne trequartista Nicolò Zaniolo. Manca solo l’ufficialità ma la trattativa è praticamente chiusa.

La Roma ha ceduto il centrocampista Radja Nainggolan all’Inter

Nainggolan, 30 anni, sarà un calciatore dell’Inter precisamente dal primo luglio. Con la maglia della Roma in quattro anni, tra 2014 e 2018 ha totalizzato 155 presenze e 28 gol. In precedenza aveva militato nel Cagliari, tra 2010 e 2014 con 133 partito giocate e 7 reti. Prima ancora, Nainggolan aveva giocato nel Piacenza, per cinque anni, dal 2005 al 2010, con 71 presente e 4 gol. Con l’acquisto di Nainggolan l’allenatore dell’Inter Luciano Spalletti può riabbracciare un suo vecchio pallino. Il belga era infatti il primo nome sulla lista del tecnico fin dal suo arrivo in nerazzurro, un anno fa. Proprio con Spalletti, il centrocampista è esploso ai tempi della Roma. Sotto la guida del mister toscano Nainggolan si è imposto come uno dei migliori centrocampisti del campionato. Dopo una annata in chiaroscuro con la Roma, il calciatore dovrebbe unirsi all’Inter già dai primi giorni del ritiro, il 9 luglio. Le cessioni di Santon e Zaniolo intanto aiuteranno l’Inter sotto il profilo del financial fair play, garantendo una parte delle plusvalenze necessarie per rispettare i paletti dell’Uefa.

(Foto da archivio Ansa. Credit immagine: ANSA / ETTORE FERRARI)