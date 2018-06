Dopo la fiducia ottenuta ieri al Senato il governo Conte sostenuto da Movimento 5 Stelle e Lega si presenta alla Camera dei Deputati. Alle 9 del mattino a Montecitorio è cominciata la discussione generale sulla fiducia parlamentare. Alle 15.30 è prevista una replica del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Poi le dichiarazioni di voto dei gruppi e infine la votazione, a partire dalle 17.45.

Ieri sera a Palazzo Madama il nuovo esecutivo M5S-Lega ha incassato la fiducia con 171 voti favorevoli, 117 contrari e 25 astenuti. Ai senatori pentastellati e leghisti si sono aggiunti due rappresentati del Maie e due ex grillini iscritti al gruppo misto. Fratelli d’Italia ha scelto l’astensione. Nessun problema di numeri anche alla Camera, dove la soglia della maggioranza assoluta è fissata a quota 316 voti su 630 deputati e i gruppi di Movimento 5 Stelle e Lega da soli possono contare su 346 membri. Qui la diretta live della giornata.

Fiducia al governo Conte, oggi il premier alla Camera: la diretta

ore 13.05. Fiducia al governo Conte, siparietto alla Camera: Fico richiama Salvini. Un siparietto tra Roberto Fico e Matteo Salvini nel corso del dibattito alla Camera sulla fiducia al governo Conte. Il ministro dell’Interno e segretario della Lega poco dopo essere entrato in aula a Montecitorio ha abbandonato i banchi del governo per seguire la discussione tra i deputati del suo partito. Ma è stat immediatamente richiamato dal presidente della Camera, che gli ha imposto diritornare tra i banchi del governo. «Lei è senatore e fa parte del governo e non può sedere tra i deputati», ha detto Fico a Salvini, che aveva fatto la stessa cosa ieri al Senato, senza però essere redarguito dalla presidente del Senato Elisabetta Casellati perché senatore.

ore 12.52. Fiducia al governo Conte, Marin (Fi): «Berlusconi ultimo premier eletto». Nel corso della discussione sulla fiducia alla Camera i deputati di Forza Italia ricordano anche come Giuseppe Conte non sia un presidente del Consiglio indicato come possibile premier già prima del voto. «Il contratto del cambiamento che lega le forze della maggioranza non figlio della trasparenza, semmai è trasparente, cioè vuoto, generico, debole, banale», ha affermato Marco Marin in aula a Montecitorio. E ancora: «Il Presidente Conte si è presentato come l’avvocato degli italiani – ha aggiunto -, ma gli italiani in genere l’avvocato se lo scelgono. Il Presidente del Consiglio ha un vizio di forma, un peccato originale: non è passato dagli italiani, dal voto. L’ultimo Presidente del Consiglio eletto è quello del 2008, cioè Silvio Berlusconi»

ore 12.35. Fiducia al governo Conte, Sisto (Fi): «Sulla giustizia torniamo indietro di 50 anni». «Noi siamo preoccupati. Le competenze non sono un’opinione», ha detto intervenendo in aula il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto. «Il linguaggio del contratto è generico, aperto. Capace di confondere il potere con il governo», ha aggiunto l’onorevole azzurro. «Sul tema giustizia ho trovato contraddizioni preoccupanti specie nel paragrafo 11 del programma». E ancora: «Stiamo negando i fondamenti del rapporto uomo-pena-reati. Torniamo indietro di 50 anni». «Da questo Paese non fuggiranno gli investitori ma gli italiani».

ore 12.15. Fiducia al governo Conte, Martina (Pd): «Il premier sappia che populista non è popolare». Nel suo intervento a Montecitorio il segretario reggente del pd Martina ha anche richiamato l’intervento di ieri in aula al Senato della senatrice a vita Liliana Segre. «Mai più leggi speciali, mai più leggi discriminatorie, mai più intolleranza», ha detto l’esponente Dem. «Altro che banalizzare quello che è avvenuto in queste ore in Calabria», ha poi aggiunto riferendosi all’assassinio del sindacalista maliano Sacko in Calabria. «Altro che liquidare quel fatto come fatto che devi richiamare, perché ti costringono a farlo. Altro che destra e sinistra non ci sono più. Si sono incaricati i suoi ministri nel dire che questa differenza c’è, eccome». Altro passaggio dell’intervento: «Il presidente Conte ha definito il suo governo come populista. È legittimo. Sappia che populista non è popolare. Populista è chi soffia sulle paure senza risolverle».

ore 11.58. Fiducia al governo Conte, Martina (Pd): «Il contratto è una cambiale per i giovani». Il segretario reggente del Partito Democratico Maurizio Martina è intervenuto alla Camera nel corso del dibattito sulla fiducia al governo Conte attaccando i contenuti del contratto di programma M5S-Lega. «Non è un progetto per il futuro del paese, serve solo a voi – ha detto – per stare insieme. Non c’è nulla di utile a costruire una traiettoria di futuro del paese. Il vostro contratto è iniquo per le scelte che propone. È una gigantesca cambiale che pagheranno le giovani generazioni». E ancora: «Se deciderete di presentare un condono mascherato noi vi daremo battaglia. Se deciderete di discriminare per nascita i bambini negli asili, noi vi daremo battaglia. Se deciderete di fare una controriforma fiscale dove chi ha di più paga di meno, noi vi daremo battaglia». E infine, chiudendo l’intervento: «Noi saremo l’alternativa, l’alternativa popolare, l’alternativa sociale».

ore 11.46. Fiducia al governo Conte, Calabria (Fi): «L’esecutivo M5S-Lega solo una parentesi della Repubblica». Dall’opposizione è netta anche la posizione espressa nel corso del dibattito a Motnecitorio dalla deputata di Forza Italia Annagrazia Calabria «Non posso che esprimere il mio rammarico – ha affermato – per il governo che poteva essere e non è stato, l’unico davvero rispondente alla maggioranza degli elettori, il governo del centrodestra, non avrebbe avuto bisogno di compromessi e accordi al ribasso». «Oggi – ha proseguito – si presenta un esecutivo, riteniamo che questo esperimento possa essere solo una parentesi della nostra Repubblica, non è una valutazione sulle persone ma sul contratto».

LEGGI ANCHE > Flat Tax, Salvini ribalta la teoria della progressività: «Giusto che chi guadagna di più paghi meno tasse»

ore 11.40. Fiducia al governo Conte, Ascani (Pd): «Il discorso del premier elenco di banalità». La deputata Pd Anna Ascani in aula a Montecitorio attacca: «Le dichiarazioni programmatiche del presidente Conte? Trattasi di un elenco di banalità mescolate a intenzioni preoccupanti, in particolare su immigrazione e sicurezza». E ancora: «Mi preoccupa più quel che manca più di quello che c’è: la cultura e la scuola a questi temi vengono dedicati solo poche righe».

ore 11.30. La diretta streaming. È possibile seguire tutta la discussione a Montecitorio sulla fiducia al governo Conte, con replica del presidente del Consiglio e dichiarazioni di voto dei gruppi, anche in diretta streaming. La trasmissione sul canale YouTube ufficiale della Camera dei Deputati. Questo il link.

ore 11.10. Fiducia al governo Conte, Ruocco (M5S): «Il contratto porta chiarezza». Il Movimento5 Stelle difende a spada tratta l’intervento di ieri del presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Senato, discorso poi trasmesso alla Camera dei deputati. In aula a Montecitorio la deputata Carla Ruocco: «Il Pd non conosce il nostro contratto, soprattutto nella parte fiscale. Oggi il contribuente non sa quanto e quando pagare, noi porteremo la semplificazione perché il fisco deve essere qualcosa di chiaro, diverso dal brutto film che abbiamo visto fino ad ora».

LEGGI ANCHE > Salvini corregge il discorso di Conte su addio alla Fornero e Iva

ore 11.10. Fiducia al governo Conte, Mulè (Fi): «Il premier ha il cappello di Pinocchio». Forza Italia continua ad esprimere un secco no all’esecutivo di Movimento 5 Stelle e Lega. In aula i deputati attaccano. Il deputato Giorgio Mulè: «Vi siete battezzati come governo del cambiamento. Il presidente Conte, dopo essere stato voluto dal ‘ministro del Lavoro altrui’ si è levato a custode e garante del governo del cambiamento. Sulla sua testa non c’è una corona ma il cappello di Pinocchio. La prospettiva è quella del peggioramento e dell’arretramento».

ore 11.10. Fiducia al governo Conte, Verini (Pd): «Siamo preoccupati per i silenzi su mafie e corruzione». Il Pd, tra i vari punti elencati ieri dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, mette in evidenza anche il programma sulla giustizia. «Siamo preoccupati per i silenzi, e anche per le cose dette sulla giustizia, della lotta alla corruzione e alle mafie, ci saremmo aspettati un impegno, pur con delle correzioni, sulla strada intrapresa sulla riforma della giustizia», ha detto in aula alla Camera nel corso del dibattito sulla fiducia il deputato Dem Walter Verini. «È il Pd a sfidarla, presidente, nella lotta alla corruzione», ha affermato l’onorevole.

LEGGI ANCHE > Salvini critica Liliana Segre (e Conte): «Paure infondate sui rom»

Lo spread alto

La prima fiducia di martedì sera al Senato al governo Conte non è bastata per rassicurare i mercati finanziari. Stamattina, a poche ore dal voto a Palazzo Madama lo spread tra Btp e Bund ha superato quota 250 dopo un’apertura a 236 e dunque in netto rialzo. Il differenziale tra rendimento dei titoli di Stato italiani decennali ed omologhi tedeschi viene considerato un termometro della fiducia riposta nel nostro paese dagli investitori stranieri. La risalita dello spread va quindi letta come una crescente preoccupazione degli operatori dei mercati finanziari. Probabilmente non sono graditi i pochi dettagli che il premier Conte e l’esecutivo M5S-Lega in generale in queste ore e in questi giorni hanno fornito sulle coperture finanziarie delle costose misure che intendono adottare, come flat tax e reddito di cittadinanza.

LEGGI ANCHE > Renzi chiama Conte «collega». E il premier: «È un professore lui?»

I numeri in Parlamento

Ieri il governo Conte ha ottenuto la fiducia del Senato con 171 sì, 117 no e 25 astenuti, con 314 senatori presenti e 313 votanti. Un voto favorevole all’esecutivo è stato espresso da tutti i membri dei gruppi di Movimento 5 Stelle e Lega, 109 pentastellati e 58 leghisti, ai quali si sono aggiunti due rappresentanti del Maie, il Movimento associativo italiani all’estero, e due ex grillini, Maurizio Buccarella e Carlo Martelli, usciti dal partito in campagna elettorale, a pochi giorni dalle elezioni politiche, per la vicenda dei rimborsi non restituiti. Alla Camera invece, con la soglia della maggioranza assoluta fissata a quota 316 seggi, la metà più uno dei 630 deputati, il fronte di M5S e Carroccio è ancora più solido. Sono 222 i membri del gruppo del Movimento 5 Stelle. Sono 124 gli iscritti a quello della Lega. Complessivamente si arriva a 346.

LEGGI ANCHE > Casalino si è lamentato del suo ufficio troppo piccolo, e con brutti mobili, a Palazzo Chigi

Il programma della giornata

In base a quanto stabilito lunedì dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio, è in programma oggi alla Camera la discussione generale sulla fiducia al governo conte fino alle 14, a partire dalle 9. Alle 15,40 poi, con diretta in tv, è prevista la replica del presidente del Consiglio cui seguiranno le dichiarazioni di voto dei gruppi. Alle 17.45 è previsto l’inizio della votazione, della chiama dell’appello nominale.

La fiducia parlamentare

La fiducia parlamentare è l’atto che, attraverso delle votazioni, consente al Parlamento di esprimere un governo o di controllarne l’operato. Nell’ordinamento italiano la fiducia viene accordata da entrambe le Camere, dalla Camera dei Deputati dal e Senato della Repubblica, in maniera indipendente, tramite una votazione nominale, entro dieci giorni dalla formazione dell’esecutivo. All’articolo 94 della Costituzione si legge:

«Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.

Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.

Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia».

(Foto di copertina da archivio Ansa)