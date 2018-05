Governo, Conte ha rimesso l’incarico nelle mani di Mattarella. Salvini: «Ora al voto»

Il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte ha rinunciato all’incarico di governo. Il professore ha rimesso l’incarico esplorativo nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Si complica dunque il cammino verso un nuovo esecutivo. Alle 19 il presidente del Consiglio incaricato Giuseppe Conte è arrivato al Colle per incontrare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Al termine del colloquio il segretario generale del Quirinale Ugo Zampetti ha comunicato: «Il presidente della Repubblica ha ricevuto oggi pomeriggio il professor Giuseppe Conte, il quale sciogliendo la riserva formulata ha rimesso l’incarico di formare il governo, conferitogli il 23 maggio scorso. Il presidente della Repubblica lo ha ringraziato per l’impegno posto per l’adempimento del suo mandato».

Ora c’è il rischio di una crisi istituzionale, che arriva dopo settimane di trattative per un’intesa tra M5S e Lega e dopo giorni di accesa discussione sul contratto di programma di Movimento 5 Stelle Carroccio messo a punto anche dai leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini e sulla composizione della squadra dei ministri. Nel pomeriggio, prima di incontrare il premier incaricato Conte, Mattarella ha avuto anche due lunghi colloqui con Di Maio e Salvini. E secondo fonti parlamentari il capo dello Stato ha detto no all’economista Paolo Savona al ministero dell’Economia, il vero nodo di questi giorni. L’irrigidimento di M5s e Lega su Savona ministro ha fatto saltare qualsiasi possibilità di chiudere positivamente la partita. Si parla ora di un estremo tentativo di Conte per andare comunque avanti. Il capo dello Stato potrebbe avere già pronta l’exit strategy del governo tecnico.

Governo, Conte ha rimesso l’incarico nelle mani di Mattarella

Conte è arrivato al Quirinale dal presidente della Repubblica dopo una giornata in cui non sono trapelate molte indiscrezioni. Non sembrava sciolto il principale nodo sui ministri del possibile esecutivo giallo-verde. M5S e Lega hanno chiesto per giorni di affidare il Ministero dell’Economia all’economista Savona, che però non è gradito al presidente della Repubblica per le sue posizioni anti-tedesche espresse negli ultimi anni. Sono state sia fonti di M5S che del Carroccio a riferire che Mattarella ha posto il veto su Savona ministro anche oggi, nel corso dei colloqui pomeridiani con Salvini e Di Maio.

Conte: «Ho profuso il massimo sforzo»

«Come anticipato – ha detto Conte al Quirinale – ho rimesso il mandato conferitomi il 23 maggio di formare il governo del cambiamento». «Ringrazio il presidente Mattarella per avermi conferito il mandato e gli esponenti di M5S Luigi Di Maio e Lega, Matteo Salvini per avere indicato il mio nome». «Vi assicuro che ho profuso il massimo sforzo e attenzione a questo sforzo, in un clima di piena collaborazione con le forze politiche che mi hanno designato».

Mattarella: «Ho agevolato in ogni modo il tentativo di M5S e Lega»

Dopo Conte il presidente Mattarella: «Ho agevolato in ogni modo il tentativo di Lega e M5S di formare un governo, ho atteso la formazione di un programma, ho superato ogni perplessità sulla circostanza che un governo politico fosse guidato da un esponente non eletto in Parlamento. Nessuno può sostenere che io abbia ostacolato la formazione del governo che viene definito del cambiamento». E ancora: «Il presidente della Repubblica svolge un ruolo di garanzia che non può subire imposizioni. Ho accettato tutte le proposte tranne quella del ministro dell’Economia».

«L’incertezza sulla nostra posizione dell’euro – ha proseguito il capo dello Stato – ha posto in allarme investitori e risparmiatori italiani e stranieri che hanno investito nei nostri titoli di Stato e nelle nostre aziende. L’impennata dello spread riduce le risorse dello Stato, occorre fare attenzione al pericolo dell’aumento degli interessi per i mutui e per i finanziamenti alle aziende. È mio dovere essere attento alla tutela dei risparmi degli italiani, in questo modo si riafferma concretamente la sovranità italiana». Altro passaggio dell’intervento: «L’adesione all’euro è una scelta fondamentale, se si vuole discuterne si deve farlo in modo approfondito».

Salvini: «L’Italia torni ad essere un Paese libero»

«Ce l’ho messa tutta e ce la metterò tutta in queste ultime ore», ha detto Salvini in serata nel corso di un comizio a Terni. «Noi – ha affermato il leader della Lega – ce l’abbiamo messa tutta, se qualcuno si prenderà la responsabilità di non far nascere un governo pronto domani mattina, lo vada a spiegare a 60 milioni di italiani». «Eravamo riusciti a mettere nella lista dei ministri che in questi minuti il presidente incaricato sta consegnando al presidente della Repubblica – ha continuato il segretario del Carroccio – un elenco di idee, di nomi e cognomi, di gente che da domani vorrebbe o avrebbe voluto cominciare a lavorare e trasformare in realtà la speranza di milioni di italiani. Però abbiamo un principio che viene prima di tutto, per l’Italia, per i nostri figli e per gli italiani decidono solo gli italiani, non decidono i tedeschi». «Mi piacerebbe che l’Italia tornasse a essere un Paese libero e non un paese a sovranità limitata», ha detto ancora Salvini nel corso del suo comizio. E a proposito di pressioni dall’estero su un governo giallo-verse, ha aggiunto: «Non mi sono mai occupato dei ministri tedeschi, francesi…Ognuno a casa sua fa quel che gli pare».

«Se un ministro dà fastidio a certi poteri che ci hanno massacrato questo vuol dire che è il ministro giusto». «Vuol dire che se ci sono ministri che si impegnano ad andare ai tavoli europei a difendere i diritti, il lavoro e la salute dei cittadini italiani parte il Governo , se invece deve partire dalle imposizioni e dalle minacce dell’Europa il Governo con la Lega non parte». Ancora, sulla squadra dei ministri: «Se il professor Savona non può fare il ministro perché ha il difetto di difendere i cittadini italiani mettendo in discussione le regole europee, allora io se vado al governo ci porto il professor Savona».

«Non siamo una colonia, ora la parola a voi»

Dopo la notizia della rinuncia dell’incarico da parte di Conte Salvini ha scritto: «Prima gli italiani, il loro diritto al lavoro, alla sicurezza e alla felicità. Abbiamo lavorato per settimane, giorno e notte, per far nascere un governo che difendesse gli interessi dei cittadini italiani. Ma qualcuno (su pressione di chi?) ci ha detto No. Mai più servi di nessuno, l’Italia non è una colonia. A questo punto, con l’onestà, la coerenza e il coraggio di sempre, la parola deve tornare a voi!».

Savona: «Voglio un’Europa più forte ma più equa»

In un comunicato ufficiale oggi l’economista ha risposto allo scetticismo nei suoi confronti con un comunicato in cui dice: «Voglio un’Europa diversa, più forte, ma più equa». Il professore ha detto di non essere «mai intervenuto in questi giorni nella scomposta polemica che si è svolta sulle mie idee in materia di Unione Europea e, in particolare, sul tema dell’euro, perché chiaramente espresse nelle mie memorie consegnate all’Editore il 31 dicembre 2017, circolate a stampa in questi giorni, in particolare alle pagine 126-127».

Di Maio e Salvini da Mattarella nel pomeriggio

Conte è arrivato al Quirinale da Mattarella dopo Di Maio e Salvini. Nel pomeriggio i leader di M5S e Lega hanno avuto due lunghi colloqui al Colle. Il capo politico del Movimento 5 Stelle e il segretario federale del Carroccio hanno visto il presidente proprio per cercare di sbloccare in extremis l’impasse sul governo, e in particolare sulla presenza alla guida del ministero dell’Economia di Savona. Mattarella ha visto i due leader separatamente: al Quirinale è salito prima Salvini, che poi si è diretto a Terni dove ha in programma dei comizi elettorali, e poi, alle 18 circa, Di Maio.

Il comunicato di Savona

Savona nel suo comunicato, diffuso a metà giornata, ha sintetizzato le sue posizioni in cinque punti. Uno. «Creare una scuola europea di ogni ordine e grado per pervenire a una cultura comune che consenta l’affermarsi di consenso alla nascita di un’unione politica». Due. «Assegnare alla Bce le funzioni svolte dalle principali banche centrali del mondo per perseguire il duplice obiettivo della stabilità monetaria e della crescita reale». Tre. «Attribuire al Parlamento europeo poteri legislativi sulle materie che non possono essere governate con pari efficacia a livello nazionale». Quattro. «Conferire alla Commissione Europea il potere di iniziativa legislativa sulle materie di cui all’art. 3 del Trattato di Lisbona». Cinque. «Nella fase di attuazione, prima del suo scioglimento, assegnare al Consiglio europeo dei capi di Stato e di governo compiti di vigilanza sulle istituzioni europee per garantire il rispetto degli obiettivi e l’uso dei poteri stabiliti dai nuovi accordi».

Nella sua lettera l’economista ha fatto riferimento al contratto di governo M5S-Lega, affermando: «Per quanto riguarda la trasposizione di questi miei convincimenti nel programma di governo non posso che riferirmi al contenuto del paragrafo 29, pagine 53-55, del Contratto stipulato tra la Lega e il M5S, nel quale vengono specificati gli intenti che verranno perseguiti dal Governo che si va costituendo “alla luce delle problematicità emerse negli ultimi anni»; queste inducono a chiedere all’Ue «la piena attuazione degli obiettivi stabiliti nel 1992 con il Trattato di Maastricht, confermati nel 2007 con il Trattato di Lisbona, individuando gli strumenti da attivare per ciascun obiettivo».

L’ultimo totonomi

Per giorni è continuato il valzer di nomi sulla composizione della squadra di governo. Negli ultimi totoministri sono stati indicati il leader della Lega Matteo Salvini come ministro dell’Interno, Elisabetta Trenta per la Difesa, il capogruppo del Carroccio alla Camera Gian Marco Centinaio per Agricoltura e Turismo, la capogruppo M5S alla Camera Giulia Grillo per la Sanità, il capogruppo pentastellato al Senato Danilo Toninelli per le Riforme, il capogruppo leghista a Montecitorio come Sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Luca Giansanti agli Esteri, Arianna Lazzarini al ministero della Famiglia e Disabilità, il deputato M5S Vincenzo Spadafora fedelissimo di Luigi Di Maio ai Beni Culturali.

(Foto da archivio Ansa)