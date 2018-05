Joe Bastianich ha tagliato tutti i legami con il socio Mario Batali, accusato di molestie sessuali

Era una delle star della televisione e della cucina americana, oltre a essere il principale socio in affari di Joe Bastianich. Lo chef Mario Batali, dopo aver perso il suo programma televisivo, è anche uscito dal giro d’affari con il collega, noto per essere uno dei giudici di MasterChef Italia. Il tutto perché lo stesso Mario Batali è stato accusato di molestie sessuali: la trasmissione 60 Minutes è riuscita a ottenere delle interviste con alcuni testimoni della vicenda e questi racconti, sebbene parzialmente smentiti dallo stesso Batali, non hanno fatto altro che peggiorare la situazione.

Mario Batali sta uscendo dagli affari di Joe Bastianich

Ora, Joe Bastianich – che insieme a lui gestiva la catena B&B Hospitality Group – sta pian piano mettendo da parte tutti i suoi affari in collaborazione con quello che, a buon diritto, può essere definito suo ex socio. «La nostra collaborazione con il signor Batali sta finendo – fanno sapere dall’azienda -, stiamo negoziando attivamente con il signor Batali per comprare i suoi interessi nei ristoranti, e lui e Joe Bastianich hanno firmato una lettera di intenti che stabilisce i termini generali per farlo».

La decisione è arrivata dopo che alcuni suoi colleghi hanno dichiarato: «È stato il nostro partner e amico intimo – hanno detto -, ma le azioni che ha riconosciuto ci hanno costretto a separarci completamente, in modo da rafforzare i nostri valori fondamentali per i nostri dipendenti e i nostri ospiti».

Mario Batali, le accuse nei suoi confronti

Nel corso della puntata di 60 Minutes, una ragazza – ex cameriera di uno dei ristoranti di Batali – aveva dichiarato di essersi risvegliata una mattina presto sul pavimento di The Spotted Pig, un locale che lo stesso chef era solito frequentare. L’ultima cosa che la ragazza dice di ricordare è il fatto di essersi seduta sulle ginocchia dello chef la sera prima, che lui l’aveva baciata e che poi aveva vomitato in bagno. La ex cameriera ritiene di essere stata drogata.

Batali, anche se ha ricnosciuto che in passato ha avuto dei comportamenti sbagliati, nega di aver abusato della ex cameriera. Ora, però, la polizia di New York ha confermato che c’è un’indagine in corso sullo chef, ex socio in affari di Joe Bastianich.