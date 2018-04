Giulia De Lellis e quel like della sorella che incastra Andrea Damante

Isa & Chia riportano un curioso retroscena sulla rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. La sorella di Giulia ha messo il like a un commento che conferma indiscrezioni, molto forti, che parlano di un tradimento.

La fine della storia d’amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis sta facendo chiacchierare in maniera piuttosto insistente il web nelle ultime ore. Tanti sono i personaggi noti che hanno mostrato il proprio dispiacere per questo triste epilogo arrivato per una delle coppie più affiatate e complici nate negli studi di Uomini e Donne (QUI trovate alcune reazioni), ma altrettante sono le segnalazioni che stanno circolando sul web in queste ore, in cui si parla di ripetuti e continui tradimenti che proprio l’ex tronista avrebbe inflitto alla sua bella e che avrebbero indotto Giulia alla rottura.

A mettere il like a uno di questi commenti è stata proprio Veronica, la sorella maggiore della De Lellis, che in qualche modo così facendo sembrerebbe voler confermare l’insistenza delle voci che si stanno susseguendo in queste ore:

AGGIORNAMENTO – Proprio la romana, seguita dalla sorella e dalla mamma hanno smesso di seguire Andrea su Instagram, mentre lui – almeno per il momento – non ha loro tolto il follow, ma ha condiviso lo screen della pagina che ha lasciato il commento di cui sopra: