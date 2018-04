“Rispetto per chi pulisce i cessi“. Quella del grillino Max Bugani è una delle tante risposte all’attacco di Silvio Berlusconi verso i 5 stelle.

“Rispetto per chi pulisce i cessi e ci consente di vivere in un mondo pulito”, ha scritto su Facebook l’ortodosso grillino. Berlusconi, in campagna elettorale in Molise per le elezioni regionali di domenica, aveva detto che i pentastellati “a Mediaset pulirebbero i cessi“. Una frase non molto tranquilla in piena trattativa di governo.

“Meglio vivere onestamente, magari grazie al “pulire i cessi”, piuttosto che accordarsi con la #Mafia. Capito, Silvio?“, ha commentato il parlamentare M5S, Nicola Morra. Per Roberta Lombardi “queste sono parole che lo qualificano per quello che è“, ha spiegato in una intervista a Radio Cusano Campus.

Capito, Silvio?https://t.co/koWQygo4oP — Nicola Morra (@NicolaMorra63) 20 aprile 2018