Le previsioni meteo di Pasquetta 2018: che tempo fa lunedì 2 aprile

Che tempo fa lunedì 2 aprile? Quali sono le previsioni meteo di Pasquetta 2018? Sono due interrogativi che milioni di persone si porranno nelle prossime settimane fino alla fine di marzo. Il periodo pasquale è infatti uno dei più attesi per tutti coloro che amano viaggiare o fare gite fuori porta. E condizioni meteorologiche più o meno favorevoli, più o meno sfavorevoli possono condizionare, in positivo o in negativo, la breve vacanza. Qui elenchiamo le principali informazioni su perturbazioni, rischio di pioggia e temperature (articolo in aggiornamento).

Le previsioni meteo di Pasquetta 2018

A oltre due settimane di distanza non è possibile mettere a punto delle previsioni meteo attendibili, né di Pasquetta né di qualsiasi altro giorno, in alternativa però si può avere una tendenza del tempo che farà. Le indicazioni vengono pubblicate da alcuni noti siti di informazioni meteorologiche. E il quadro del periodo del 2 aprile è piuttosto ancora incerto. Secondo Ilmeteo.it in quei giorni tra il mese di marzo e il mese di aprile, si potrebbe passare dal gelo al caldo in appena 24 ore. Potrebbe trattarsi di una fase di passaggio cruciale tra la stagione fredda e quella tipicamente primaverile: il tempo sarà spesso instabile nelle ultime settimane di marzo ma con il mese di aprile potrebbe arrivare una svolta decisiva. Il sito 3bmeteo.com conferma l’incertezza parlando di «dinamismo» della seconda parte di marzo potrebbe protrarsi fino a Pasqua, Pasquetta e anche oltre.

Che tempo fa

Nel dettaglio, il Ilmeteo.it con le sue proiezioni indicative fa sapere che il periodo di Pasqua e Pasquetta potrebbe essere condizionato da «recenti stravolgimenti atmosferici» dopo un «crollo termico tra il 19 e il 22 marzo», giorni in cui dovrebbe arrivare una nuova ondata di freddo battezzata ‘Burian 2’. «Non è da escludere a priori – si legge – una ‘bianca settimana santa’ con la neve che potrebbe scendere fino in pianura su alcune regioni». Tuttavia – prosegue Ilmeteo.it – «la bella stagione incombe, i cambi repentini delle condizioni meteo sono all’ordine del giorno in Primavera, soprattutto in queste settimane che seguono il poderoso riscaldamento stratosferico». Dunque, «le ultime proiezioni a lungo termine propongono una vera e propria altalena termica tra Pasqua e Pasquetta, con tempo dapprima instabile e freddo e poi una vera e propria esplosione primaverile, con tempo via via gradevole e mite tra il 2 e il 5 Aprile».

Il sito 3bmeteo.it conferma che a metà marzo ci sarà un abbassamento delle temperature: dai giorni 18-20 «si potrebbe tornare in inverno» con un’irruzione artico-siberiana che potrebbe raggiungere soprattutto l’Europa Centrale, e probabilmente anche le regioni dell’Italia settentrionale. Per quanto concerne il periodo pasquale, invece: «Seppur rimane ancora una tendenza a lungo termine, per cui suscettibile di cambiamenti, la disposizione e debolezza del vortice polare sarebbe tale da aumentare la possibilità di inneschi più freddi nella terza decade di marzo con tempo dunque che si manterrebbe instabile in un contesto termico a tratti anche sotto la media del periodo. Un dinamismo generale che potrebbe protrarsi fin verso il periodo pasquale se non oltre». Nei prossimi giorni arriveranno importanti e necessari aggiornamenti.

(Ultimo aggiornamento il 13 marzo 2018 alle ore 17.15. Foto da archivio Ansa)