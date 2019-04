Quali sono le previsioni meteo di Pasqua 2019? Che tempo fa domenica 21 aprile? Sono domande che ci poniamo e ci porremo in tanti nei prossimi giorni fino alla fine del mese. Il periodo di ferie pasquale è infatti uno dei più attesi per chi ama i viaggi e le gite fuori porta. E condizioni meteorologiche favorevoli o sfavorevoli possono condizionare, positivamente o negativamente, la breve vacanza. Qui vi riportiamo le principali informazioni su perturbazioni, rischio pioggia e temperature (articolo in aggiornamento).

Le indicazioni vengono fornite dai siti che costantemente riportano informazioni meteorologiche. Il quadro del periodo del primo aprile è ancora incerto. Ilmeteo.it parla di giorni di «freddo e gelo». Il sito 3bmeteo.com conferma che il dinamismo della seconda parte di marzo potrebbe protrarsi fino a Pasqua e anche oltre.

Più nel dettaglio, Ilmeteo.it con le sue proiezioni indicative fa sapere che a ridosso di Pasqua e «una fase di tempo moderatamente stabile». Stando alle informazioni dei siti, è previsto «bel tempo su tutta la penisola, macchiato da qualche nuvola inoffensiva soprattutto al Nord, in Sardegna e nei pressi della Sicilia occidentale, e tutto questo nei giorni prossimi alla Pasqua e Pasquetta».

Anche il sito 3bmeteo.it conferma la stabilità delle temperature primaverili. «Secondo la media delle previsioni probabilistiche, pilotata da un’ampia circolazione di alta pressione sul centro Nord Europa, si arriverà a stabilire una situazione di tempo moderatamente bello in gran parte delle zone d’Italia. Si tratta ancora di una linea di tendenza con attendibilità medio-bassa».

Per quanto riguarda le temperature, con un tempo decisamente primaverile, a Pasqua si manterranno piuttosto alte per la media del periodo. Secondo le stime, per il 21 aprile si arriverà addirittura a 25 gradi di massima in alcune regioni del sud e delle isole.

Torino

A Torino si prevede per domenica 21 aprile un tempo sereno, con schiarite. Secondo 3bmeteo.com la temperatura sarà primaverile. Secondo Ilmeteo.it invece la temperatura si muoverà tra i 10 e i 20 gradi con cielo sereno nel corso della giornata.

Milano

Le temperature saranno poco più alte a Milano. Secondo il sito 3bmeteo.com nel capoluogo lombardo a Pasqua si arriverà a 23 gradi, con tempo sereno e velature sparse.

Venezia

Tempo variabile a Venezia. In questo caso la previsione sulle temperature per domenica 21 aprile è quasi identica. Il termometro dovrebbe far registrare fino a 22 gradi, con possibili precipitazioni deboli, modeste, e schiarite.

Firenze

La pioggia leggera sarà possibile anche a Firenze, anche se soltanto nelle ore notturne. Il sito 3bmeteo a poco più di dieci giorni da Pasqua indica per il capoluogo toscano tempo coperto, con schiarite nel corso della giornata. Il termometro secondo 3bmeteo.com potrebbe far registrare fino a 24 gradi.

Roma

Tempo del tutto sereno anche nella Capitale. Per la città di Roma gli esperti indicano per il 21 aprile situazione stabile con temperature che arriveranno a sfiorare i 25 gradi di massima. Il cielo potrebbe dunque essere coperto, soltanto nelle ore pomeridiane.

Napoli

Al Sud si prevede un tempo decisamente migliore rispetto allo scorso anno, con qualche addensamento soltanto sugli Appennini. Per quanto riguarda la città di Napoli viene considerato probabile un tempo poco nuvoloso. Le stime sulle temperature prevedono i 20 gradi nella città del Golfo.

(Ultimo aggiornamento alle 17.44 del 20 aprile 2019. Foto da archivio Ansa)