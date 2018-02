Chi è davvero Matteo Salvini. L’analisi di Travaglio | VIDEO

Salvini story. L’altro Matteo emergente della politica italiana è un politico nuovo? Il racconto di Marco Travaglio ad Announo è ancora attuale.

“Entra in politica nel 1990, 4 anni prima di B. Mai lavorato in vita sua, a parte qualche mese in un fast food Burghy, al primo anno di università. Ma è solo un attimo, poi guarisce. Lo eleggono consigliere comunale e deve smettere: di lavorare, ma non di studiare. Farà 4 anni più 16 fuoricorso, ma si arrenderà a 5 esami dalla laurea. Dal ’93 passa da una poltrona all’altra senza mai restare col culetto scoperto. Segretario giovanile, cittadino, provinciale, nazionale, direttore a Radio Padania, consigliere comunale, deputato, eurodeputato”

Novellino della politica? Non tanto…

“È il leader politicamente più vecchio della II Repubblica ancora in scena. Ha appena compiuto 42 anni, di cui 22 a carico nostro. Entrato in politica quattro anni prima di Berlusconi. A Bruxelles è sbarcato nel 2004, portandosi dietro il fratello di Bossi come assistente parlamentare. Salvini è fatto così, è molto attaccato alla famiglia, sia alla sua che a quella di Bossi. Pensate che l’ex moglie Fabrizia Ieluzzi l’ha sistemata per dieci anni al comune di Milano con contratti a chiamata da parte delle giunte Albertini e poi Moratti. La secondo compagna Giulia Martinelli, Salvini l’ha piazzata in Regione…”