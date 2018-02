Oltre al Panicucci gate, con la conduttrice che insulta un collega, ieri Striscia la Notizia ha dato il meglio di sé facendo vedere anche uno scivolone di Alessia Marcuzzi.

La conduttrice sostiene che non si può sapere nulla sulla eventuale condotta dei naufraghi dell’Isola perché lì, a differenza del Gf, le telecamere non sono 24 ore su 24. Non sono presenti nemmeno in albergo. In realtà non è proprio così. Ne parla Bitchyf:

In un video Alessiona dice che i naufraghi sono stati ripresi a loro insaputa nei giorni che hanno passato in hotel, per poi cambiare versione una settimana dopo: “Noi non siamo il GF, non ci sono telecamere 24 ore su 24, noi abbiamo degli operatori che entravano con le telecamere.” A smentirla secondo Striscia c’è anche un video di Stefano De Martino che mostra le telecamere fisse nelle stanze dove i naufraghi hanno soggiornato prima di sbarcare a Cayos Cochinos. Alessiona come commenti questo servizio?

