Le manifestazioni, città in città, per Macerata | LIVE

La manifestazione antirazzista di Macerata si svolge questo pomeriggio, con diversi pullman in arrivo da varie città italiane e un centro blindato. La questura ha dato l’ok al corteo pacifico e improntato contro l’antifascismo per ribadire un fermo no a episodi come l’attacco portato da Luca Traini ai migranti dopo la morte di Pamela Mastropietro. Il corteo dovrebbe partire dai giardini Diaz, fare il giro delle mura e tornare ai giardini. Il sindaco Romano Carancini, che nei giorni scorsi aveva lanciato a tutti un appello ad annullare i cortei annunciati, ha ordinato la chiusura per delle scuole di ogni ordine e grado. Fermi anche tutti i mezzi di trasporto pubblico urbano a partire dalle 13:30.

MACERATA MANIFESTAZIONE DOPPIA A MILANO: RISCHI TRA ESTREMA DESTRA E ANTIFA

Se gran parte della attenzione mediatica è rivolta al corteo marchigiano dovrebbe preoccupare molto più, a livelli ddi sicurezza, le due manifestazioni che si terranno contemporaneamente a Milano. Alle 15.30 cominciano i movimenti antirazzisti e i centri sociali con un corteo che parte da piazza Oberdan a via Zuretti. Poi alle 18 tocca alla destra all’Arco della Pace. Ingenti le misure di sicurezza messe in campo.

MACERATA MANIFESTAZIONE PD A PONTE MILVIO A ROMA

Il Pd invece torna sul luogo capitolino in cui, qualche giorno fa, fu esposto uno striscione in onore a Luca Traini. «I fatti dei giorni scorsi hanno sconvolto l’Italia: a Macerata una ragazza è morta in modo atroce, qualcuno con il cervello imbevuto di odio razzista ha messo in atto una rappresaglia di matrice nazi-fascista sparando addosso a dei giovani di colore e contro una sede del Pd. E qualche notte fa a Roma, a Ponte Milvio, è apparso un odioso striscione che inneggiava a quel gesto. Uno striscione che Roma non merita. Per questo sabato ci ritroveremo a Ponte Milvio insieme a tutte le forze politiche e sociali che vorranno essere al nostro fianco per dire no alla deriva di violenza e razzismo che sta attraversando la nostra città. Ci saremo con il nostro striscione antifascista per sostenere i diritti all’accoglienza e alla sicurezza per tutti, nessuno escluso. Appuntamento sabato 10 febbraio, ore 16.00, Piazzale di Ponte Milvio». È questo l’annuncio, riferisce una nota, che si legge sulla pagina Facebook del PD Roma.

(in copertina Un momento della manifestazione davanti alla Prefettura di Napoli per dire no al razzismo, 8 febbraio 2018. In piazza sono scesi comitati e associazioni che manifestano al grido di ‘Basta razzismo’. La manifestazione napoletana anticipa quella in programma a Macerata sabato 10 febbraio. Foto ANSA/ CESARE ABBATE)