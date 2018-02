Rogue0 torna: «Casaleggio mandante dell’hackeraggio a Rousseau»

“Scusate per il ritardo, ecco i mandanti. Lunga Vita a #Rousseau”. Il messaggio è chiaro, lo manda Rogue0, l’hacker che ha dimostrato più volte come bucare il sistema del MoVimento 5 stelle. Nel giorno in cui è stata data notizia dell’individuazione del responsabile dell’hackeraggio del portale grillino, Rogue0 ha pubblicato su una pagina del vecchio forum M5S tutti i dati sensibili di Davide Casaleggio.

DAVIDE CASALEGGIO HACKER PRESO? LE DIFFERENZE TRA ROGUE0 E GALOIS

Nel messaggio Rogue accusa Casaleggio di esser il mandante dell’operazione di hackeraggio di Rousseau. Ecco il messaggio finale.

PS: dopo un indagine accelerata siamo riusciti a trovare i mandanti di questa infida operazione di spy-hacking massonico messa in piedi da un organizzazione criminale dotata di fondi inesauribili. Ecco i mandanti. Questo è il numero di telefono del Boss : ***** Questo è il suo codice fiscale : ******* Questa è la sua patente : ****** (Scadenza: ******) Questa è la sua e-mail : d****@*****.it Questa è la sua password : *******

Ora non è chiaro come ‏ sia arrivato a questa conclusione. Certamente la persona fermata non è quella che stasera ha twittato dall’account di rogue0‏. Anche perché l’hacker individuato dalla Postale è Evariste Gal0is, quello che informò l’azienda milanese dell’esistenza di una vulnerabilità. Paradossalmente – come già spiegava ieri Repubblica – dalla scelta del Movimento 5 stelle ma anche dell’impostazione delle indagini è l’hacker buono o meglio “etico” che sta subendo le conseguenze. Sarebbe infatti lui il ventiseienne veneto ora iscritto nel registro degli indagati della procura di Milano con l’accusa di accesso abusivo a sistema informatico. Ma ora, con la rivelazione di Rogue0, il caso diventa un giallo vero e proprio.