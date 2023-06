La decisione di far pagare l’accesso alle API di Reddit

Un tempo Reddit era il paradiso dei programmatori. La piattaforma dove proliferano le discussioni più interessanti per gli addetti ai lavori in questo macro-universo digitale che ogni giorno circonda le nostre vite metteva a disposizione gratuitamente le API attraverso cui gli sviluppatori potevano mettere in comunicazione i loro prodotti con la stessa piattaforma di Reddit, per renderla navigabile in modi diversi e con diversi scopi e/o obiettivi. Metteva, perché adesso – al fine di ottenere maggiori ricavi dalla piattaforma – Reddit ha deciso di modificare le regole per l’accesso alle API. E ciò consiste anche nel prevedere un pagamento da far corrispondere ai programmatori. Che, come si può immaginare, non l’hanno presa benissimo.

API Reddit a pagamento, la protesta degli utenti

Sono quasi 10mila i moderatori di subreddit – tra l’altro, utenti particolarmente affezionati e attivi sulla piattaforma – che hanno deciso di impostare i gruppi in modalità privata, limitando di molto la visibilità dei contenuti pubblicati all’interno di questi stessi gruppi. Una sorta di sciopero 2.0 che sta coinvolgendo gli strati più operativi della piattaforma. Perché non si tratterebbe esclusivamente di un problema economico, bensì di una questione di principio: Reddit ha puntato molto, nel corso della sua storia, sulla partecipazione degli utenti e sulla condivisione di obiettivi e finalità.

Il fatto di aver individuato un modello di business sempre più orientato alla monetizzazione forzata e al guadagno sulla base dei servizi proposti ha fatto storcere il naso agli utenti più affezionati, che sin dall’inizio avevano popolato la piattaforma con i loro contenuti. Insomma, un po’ come – applicandolo al concetto di fediverso – se Mastodon decidesse all’improvviso di aprire agli investimenti dei grandi della Silicon Valley o di mettere un ostacolo alla partecipazione dei suoi utenti ai processi decisionali della comunità.

Secondo alcuni osservatori, il progressivo abbandono dei servizi di Reddit potrebbe determinare un lento degrado della piattaforma e la conseguente fine di questo social network così particolare e così di nicchia. L’ennesima contraddizione del web.