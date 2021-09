Il dossier su Reddit che fa le pulci ai social dei negazionisti morti per Covid

Si chiama Herman Cain Award ed è esattamente quello che sembra: un archivio su Reddit di coloro che sono stati ricoverati o uccisi dal Covid e che non credevano che il virus potesse colpirli. Prende il nome dal repubblicano Herman Cain, l’ex candidato alla presidenza che è morto di Covid alcune settimane dopo aver partecipato a un raduno pro Trump a Tulsa, in Oklahoma, durante il quale è stato fotografato senza mascherina nell’estate del 2020. L’account Twitter di Cain sta continuando a postare contenuti che minimizzano la gravità del virus anche dopo la sua morte.

Il concetto dell’Herman Cain Award su Reddit è molto chiaro: una singola voce al subreddit consiste in un numero compreso tra due e 16 schermate di un profilo di social media (di solito Facebook, con i cognomi cancellati) appartenente a qualcuno che è morto dopo aver rifiutato in modo aggressivo le precauzioni che avrebbero potuto proteggere loro e altri. L’idea è di tracciare il percorso dell’individuo dalla teoria del Covid, per così dire, alla pratica del Covid: ciò che una persona ha pubblicato o commentato su maschere o vaccini, o coloro che hanno sostenuto prima di ammalarsi, e come loro e la loro comunità hanno raccontato la loro malattia una volta che erano malati.

Man mano che il forum su Reddit è cresciuto, i commenti hanno iniziato a seguire un formato abbastanza standard: i primi screenshot in genere mostrano l’individuo in questione che distribuisce una serie (ce ne sono circa 30) di meme. Alcuni diffamano il dottor Anthony Fauci o difendono il diritto di non essere vaccinati. Altri avvertono le persone che sono topi sperimentali. Alcuni etichettano coloro che indossano la mascherina come “pecore” e i non vaccinati come orgogliosi leoni liberi o si riferiscono agli immigrati come portatori di malattie o paragonano i requisiti di vaccinazione con l’Olocausto. La maggior parte di loro tratta la pandemia come uno scherzo. Gli ultimi screenshot in genere annunciano la malattia, i suoi progressi e l’eventuale annuncio di morte, spesso seguiti da una raccolta di fondi su GoFundMe da destinare alla famiglia.



Nell’arco di pochi mesi, le iscrizioni su Reddit all’Herman Cain Award sono cresciute in modo esponenziale: il 4 luglio si contavano 2000 iscritti, a inizio agosto erano già oltre 5000. Un mese dopo erano diventati 100mila, fino ai 276mila di pochi giorni fa.

