Antonella Elia scopre il vaso di Pandora sul GF Vip in merito all’equilibrio tra ascolti e soldi offerti

Il GF Vip ha sempre avuto questa oscillazione. Ma le lacrime di Antonella Elia di ieri sera hanno dimostrato la fragilità del format che recluta personaggi noti del mondo dello spettacolo, magari tra quelli che nell’ultimo periodo hanno lavorato di meno tra televisione, cinema e show musicali, chiamati a vivere di fronte alle telecamere per 24 ore al giorno, all’interno di uno schema che non tende a placare le tensioni, ma che le alimenta fino a farle esplodere in nome della regola dei punti di share.

Antonella Elia e le lacrime al Gf Vip

Quello di cui è stata protagonista Antonella Elia non è stata una scena da reality come le altre. Ha messo a nudo il problema derivante da un format di questo tipo. Nella scena in questione, la showgirl litiga con un altro concorrente del Grande Fratello Vip, Patrick. Motivi futili alla base della contesa, ma contenuti pesantissimi nella discussione. Offese che volano con una gratuità troppo scontata. Non per questo le parole non feriscono.

In un fuorionda, Antonella Elia ha confessato di non essere uscita dalla casa del Grande Fratello semplicemente per il compenso pattuito all’inizio della trasmissione in sede di reclutamento. Poi, ha accusato la produzione – questa volta in diretta – di utilizzarla per avere degli ascolti più alti: «Questa crocifissione fatta su di me è orrenda – ha detto ad Alfonso Signorini -, tutto questo per fare un po’ di ascolto, sacrificate una persona per fare ascolti, questa è la verità».

Il vaso di Pandora scoperchiato da Antonella Elia al Gf Vip

Antonella Elia ha frequentato diversi reality show in passato. Quindi conosce perfettamente i meccanismi dei format e, da frequentatrice del mondo dello spettacolo, riesce ad anticiparne le tendenze. La showgirl ha svelato il vaso di Pandora, quell’equilibrio sottile su cui questo tipo di programmi di intrattenimento si basa: i compensi appetibili con cui personalità del mondo dello spettacolo vengono attratti, che compensano scene a volte surreali, forse volutamente esagerate, che alzano gli ascolti ma che sottopongono il protagonista a uno stress tutto particolare. Non ideale per chi è abituato a rapportarsi con un pubblico che, molto spesso, conosce solo i punti di forza e non le debolezze del vip.