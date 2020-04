Mediaset aveva annunciato qualche giorno fa di essere in trattativa per acquistare i diritti per la trasmissione in chiaro anche di “Animali Fantastici – I Crimini di Grindelwald” secondo capitolo della saga prequel di Harry Potter. Il Biscione c’è ufficialmente riuscito e stasera i fan del Wizarding World potranno così concludere la maratona iniziata ormai un mese e mezzo fa con la messa in onda de “Harry Potter – La Pietra Filosofale”. La scorsa settimana il primo capitolo con protagonista il Newt Scamander interpretato da Eddie Redmayne si è difeso molto bene arrivando secondo nella serata agli ascolti tv con il 12,5% di share. Stasera però se la dovrà vedere direttamente contro Il Commissario Montalbano in replica, anche se la curiosità per una prima visione assoluta potrebbe aiutare.

Questo secondo capitolo di Animali Fantastici – I Crimini di Grindelwald diretto da David Yates ha ricevuto pesanti critiche alla sua uscita cinematografica, nonostante sia visivamente uno dei più belli in assoluto e possa contare su un Johnny Depp da brividi specie in lingua originale. L’attore ha dato una grande prova nei panni di Gellert Grindelwald e stasera potrà dimostrarlo anche al pubblico di Canale 5. L’ambientazione di questa sera non sarà più New York, ma bensì Parigi e scopriremo molto di più su alcuni personaggi già noti per gli appassionati della saga come Nicolas Flamel e Nagini, oltre che a tornare ad Hogwarts dove vedremo il professor Silente di Jude Law intento ad insegnare. Nel cast ritroviamo anche Tina Goldstein (Katherine Waterston), finalmente reintegrata come auror, sua sorella Queenie (Alison Sudol) e il babbano Jacob Kowalski (Dan Fogler). In questo nuovo capitolo della saga, accanto al fronte americano troviamo quello inglese, composto prevalentemente da Theseus Scamander (Callum Turner), fratello di Newt nonché abile auror, e Leta Lestrange (Zoë Kravitz), fidanzata di Theseus e amica d’infanzia di Newt.

Uno sforzo notevole quello messo in atto da Mediaset per aggiudicarsi i diritti di questa prima tv rapidamente, che ha mostrato ancora una volta di saper ascoltare il suo pubblico. La messa in onda di Animali Fantastici – I Crimini di Grindelwald fa slittare di una settimana l’inizio della maratona de Il Signore degli Anelli per il disappunto dell’altro fandom.