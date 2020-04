Non c’è due senza tre, quindi Mediaset cala anche la maratona de Il Signore degli Anelli. La maratona di Harry Potter ha portato Italia 1 ad ottenere risultati straordinari, mentre Pirati dei Caraibi ha avuto un fiacco responso su Canale 5 arrivando persino ad essere triplicati da DOC – Nelle tue mani ieri sera. La trilogia più premiata della storia del cinema con ben 17 premi Oscar tornerà in tv a partire da lunedì 20 aprile per tre grandi appuntamenti, uno per ogni settimana.

La rete condotta da Giancarlo Schieri dunque in questo periodo di coronavirus propone le ennesime repliche cinematografiche e di show, puntando però stavolta su un titolo di grande qualità e che può contare su uno zoccolo duro di fan. Il Signore degli Anelli sfiderà Montalbano in una lotta che si preannuncia impari dato che neppure Harry Potter era riuscito nell’impresa. Si partirà con La Compagnia dell’Anello, per proseguire poi con i due successivi capitoli Le due torri e Il Ritorno del Re. La maratona è andata in onda già durante lo scorso periodo natalizio sul canale 20 a Natale, mentre un anno fa Italia 1 li propose in ben sei appuntamenti dividendo ogni film per due serate.

Questa sera su Italia 1 partirà la maratona di Twilight, mentre da martedì prossimo ogni martedì vedremo un capitolo della saga di Jurassic Park.