La Rai continua a sfornare nuove fiction e il fatto di proporre prodotti originali la premia ancora negli ascolti tv. Mediaset sta andando avanti con repliche di saghe cinematografiche, mentre ieri ha debuttato su Rai Vivi e lascia Vivere sbalordendo tutti in termini di dati auditel. La fiction con protagonista Elena Sofia Ricci ha conquistato 7.126.000 spettatori e uno share del 26%. Brutto risultato invece su Canale 5 per Pirati dei Caraibi – Oltre i Confini del Mare, che con il film ritenuto anche dai fan il più brutto della saga di fermano a solo 2.551.000 spettatori pari al 10,5 % di share. La dimostrazione che forse contro una fiction in prima serata ci vorrebbe davvero una magia degna di Harry Potter per vincere, cosa che non sta riuscendo mai a Capitan Jack Sparrow.

Male i film sulle altre reti Rai: su Rai2 il film Di Mamma ce n’è una sola interessato 1.131.000 spettatori pari al 4,1% di share, mentre su Rai 3 il bel film Baby Drive – Il genio della truffa ha raccolto davanti al piccolo schermo 1.136.000 per uno share del 4%.

Le altre reti Mediaset fanno registrare ascolti tv alquanto deludenti. Italia 1 con Bus 657 ha una delle peggiori serate degli ultimi tempi e attira l’attenzione di 1.475.000 spettatori con uno share del 5,1%. Su Rete4 ascolti tv nella media per Dritto e Rovescio totalizza 1.681.000 spettatori con il 7,6% di share.