Dopo l’esperienza per The Irishman Martin Scorsese e Netflix potrebbero tornare a collaborare molto presto. L’aumento dei costi di Killers of the Flower Moon, prossimi ambizioso progetto del regista Italo americano con protagonista Leonardo DiCaprio, ha costretto il maestro a cercare nuovi partner produttivi oltre alla Paramount. Secondo il Wall Street Journal il regista sarebbe in trattative proprio con Netflix, dato che il costo della pellicola dovrebbe superare i 200 milioni di dollari. Anche Apple TV ha mostrato interesse per il film , anche se Martin Scorsese preferirebbe la MGM per essere sicuro di avere un’ampia distribuzione in sala.

Netflix e Martin Scorsese ci riprovano con un’altra storia vera?

Killers of the Flower Moon è ambientato negli anni ’20 ed è basato sul libro storico di David Grann che parla di una vicenda realmente accaduta. La storia parla degli omicidi di Osage Nation, perpetrati dopo che i nativi americani scoprirono il petrolio. Una nuova storia vera dunque per Netflix, che dopo aver floppato agli Oscar con The Irishman potrebbe dare ancora fiducia al maestro per provare a conquistare l’ambita statuetta di miglior film.

Scorsese ha parlato del film come del suo primo western:

Pensiamo che sarà un western. La storia è ambientata nel 1921-22 in Oklahoma. Ci sono i cowboy ed anche i cavalli, assieme alle macchine. La storia è basata sugli Osage, una tribù indiana che si impossessò di un brutto territorio che però loro amavano, perché pensavano che non sarebbe interessato ai Bianchi. Successivamente lì si scoprì il petrolio, e per un po’ di anni furono ricchi. Poi con lo Yukon ed il Colorado che divennero territori per minatori, arrivarono gli uomini Bianchi europei ed americani, e tutto fu perduto. E la criminalità iniziò ad avere così tanto controllo che divenne più facile andare in prigione per aver ucciso un cane, piuttosto che un indiano.

Una storia dunque che sembra in linea con quelle che piacciono tanto a Martin Scorsese. Non sappiamo ancora quali saranno gli altri membri del cast, ma sembra che ci sarà anche Robert De Niro così da riunire per la prima volta sullo schermo i due attori feticci del regista.