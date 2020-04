Lady Gaga torna al cinema dopo lo scintillante esordio di A Star Is Born. Ridley Scott dopo Tutti i Soldi del Mondo e il rapimento Getty è pronto a raccontare un altro grande delitto italiano. I due porteranno sullo schermo l’omicidio di Maurizio Gucci, storico presidente del brand italiano. Il progetto va avanti da anni e finalmente può partire dopo che MGM ha acquistato i diritti.

La moglie di Ridley Scott, Giannina, che da sempre lavora con lui ha dichiarato:

La storia è davvero epica, la posta in palio è alta e i personaggi sono ricalcati così bene che eravamo determinati a portarli sul grande schermo. Dire che siamo entusiasti di fare squadra con Mike De Luca e MGM è riduttivo. Non vediamo l’ora di vedere il film prendere vita l’anno prossimo.

La pandemia da Coronavirus ha costretto Ridley Scott a interrompere le riprese del suo ultimo film ‘The Last Duel”, ma il regista premio Oscar sta pensando già al successivo su Gucci e ha già deciso che Lady Gaga interpreterà Patrizia Reggiani, ex moglie e mandante dell’efferato delitto.

Lady Gaga è Patrizia Reggiani, storia di un delitto italiano

Il film racconterà la storia vera dell’imprenditore Maurizio, classe 1948, presidente della casa di moda e nipote del fondatore Guccio Gucci ucciso in modo efferato la mattina del 27 marzo 1995. Quando usciva da casa sua un uomo lo ha freddato con un colpo di pistola alla nuca. Le indagini della polizia vagliarono diverse ipotesi ma presto venne alla luce la terribile verità: l’ex moglie Patrizia Reggiani per vendicarsi del divorzio aveva pagato il killer.

Ormai è più di un anno che si fa il nome di Lady Gaga per interpretare Patrizia Reggiani ed ora che è stato trovato un produttore il progetto può partire. La sceneggiatura del film è stata scritta da Roberto Bentivegna, nato a Londra da genitori italiani che ha lavorato partendo dal libro di Sara Gay Forden ‘The House Of Gucci: A Sensational Story Of Murder, Madness, Glamour And Greed”.

Il resto del cast a parte Lady Gaga è in via di definizione, con l’uscita in sala che è stata fissata per il 24 novembre 2021. Coronavirus permettendo.