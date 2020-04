Dopo Harry Potter stavolta tocca a Twilight. Italia 1 dopo lo straordinario successo raggiungo grazie alla maratona con gli 8 film del maghetto più famoso del mondo ci riprova portando sul piccolo schermo l’amore tra il vampiro Edward Cullen e l’umana Bella Swan. Una versione moderna e vampiresca di Romeo e Giulietta, che vede come protagonisti gli idoli dei teen ager Kirsten Stewart e Robert Pattinson. Stasera andrà in onda il primo capitolo Twilight, poi a seguire per altri 4 venerdì vedremo New Moon, Eclipse, Breaking Dawn Parte 1 e 2.

La trama del film

Bella Swan è sempre stata diversa dai suoi compagni, non le è mai importato di fare amicizia con le ragazze più alla moda del suo liceo di Phoenix. Quando la mamma di Bella si risposa e manda a vivere la figlia con il padre, nella piovosa cittadina di Forks, a Washington, Bella non prevede affatto che la sua vita possa subire grandi cambiamenti. Almeno fino a quando non incontra il misterioso e bellissimo Edward Cullen, un ragazzo diverso da chiunque altro abbia mai conosciuto. Edward è intelligente e arguto ed è capace di leggere nella sua anima. Presto, Bella ed Edward si lasciano trascinare in una storia d’amore appassionata e decisamente poco convenzionale. Edward riesce a correre più veloce di un leone di montagna, può fermare a mani nude una macchina in movimento e non invecchia dal 1918, perchè come tutti i vampiri è immortale.

Twilight, dai libri al cinema per una saga diventata fenomeno mondiale

Twilight è un ciclo di romanzi di genere paranormal romance scritto da Stephenie Meyer, a cominciare dal 2005 ed è stato tradotto in 37 lingue ed è stato tra i maggiori bestseller degli ultimi 20 anni. Il primo capitolo costato meno di 40 milioni di dollari ne incassò più di 10 volte tanto dando il via ad un fenomeno cinematografico mondiale.