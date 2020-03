Il Commissario Montalbano dopo gli episodi inediti di marzo torna stasera sul piccolo schermo. Rai 1 dopo una settimana difficile a livello di ascolti in cui ha vinto solo la serata del giovedì con DOC – Nelle tue mani stasera torna a calare il suo asso nella manica per frenare il successo di Harry Potter su Italia 1. La scorsa settimana il film in prima tv “La Concessione del Telefono” tratto dal romanzo di Andrea Camilleri ha perso con oltre mezzo milione di spettatori in meno, questa settimana le speranze di vittoria negli ascolti tv sono riposte nell’imbattibilità del Commissario Montalbano, mai battuto anche con le sue repliche. Questa sera andrà in onda l’episodio “L’altro capo del filo”, replica dello scorso anno. Una bella occasione per rincontrare il personaggio interpretato da Nicola Zingaretti, che è uno dei pochi prodotti a non essere contenuto su Rai Play. Gli appuntamenti però proseguiranno anche per tutto il mese di aprile e fino al 18 maggio.

Il Commissario Montalbano, l’elenco delle repliche giorno per giorno

La Rai ha reso noto quali saranno gli episodi che potremo vedere in replica da stasera, 30 marzo, fino al prossimo 18 maggio per 8 appuntamenti imperdibile col personaggio più amato della televisione italiana:

30 marzo – L’altro capo del filo (2019)

6 aprile – Un diario del ’43 (2019)

13 aprile – Gatto e cardellino (2002)

20 aprile – Il gioco delle tre carte (2006)

27 aprile – Le ali della sfinge (2008)

4 maggio – Il campo del vasaio (2011)

11 maggio – Una lama di luce (2013)

18 maggio – Come voleva la prassi (2017)

La trama degli episodi del Commissario Montalbano in replica

L’altro capo del filo – Trama e Cast | 30 marzo in tv

“L’altro capo del filo”, il film tratto dall’omonimo romanzo di Camilleri (edito da Sellerio), diretto da Alberto Sironi vede Salvo Montalbano e i suoi storici amici e collaboratori alle prese con un efferato caso di cronaca. Una giovane e bellissima ragazza amica di Livia, Elena Biasini, viene barbaramente massacrata nella sua sartoria. L’omicidio sembra inspiegabile. Ma il nostro commissario saprà afferrare il filo della vita di questa donna misteriosa e straordinaria e scoprirà la lacerante verità che sta dietro la sua morte.Un episodio dunque simile all’ultimo Salvo Amato, Livia Mia in cui era morta un’altra amica di Livia.

Nel cast troviamo Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Elena Radonicich, Angelo Russo, Ahmed, Hafiene, Eurydice El-ETr, Giorgia Salari, Carlo Calderone, Anna Ferruzzo, David Cannavò, Davide Lo Verde, Aglaia Mora, Giovanni Guardiano, Nour Zarafi, Safa Derguala, Hossein Taheri e con la partecipazione di Sonia Bergamasco.

Ogni lunedì aggiorneremo aggiungendo le informazioni sull’episodio in onda la sera per non spoilerarvi subito troppo, intanto non perdetevi l’appuntamento in prima serata su Rai 1 con Il Commissario Montalbano.