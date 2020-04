Su Rai 1 vince a sorpresa gli ascolti tv del 14 aprile Il Volo – Un’Avventura Straordinaria, che in replica ha raccolto davanti allo schermo 4.272.000 spettatori pari al 15.3% di share. Un risultato davvero ottimo considerando che i concerti in prima serata difficilmente hanno mai avuto molto impatto. Dopo la saga di Harry Potter su Italia 1 su Canale 5 il suo prequel Animali Fantastici e Dove Trovarli ha totalizzato una media di 3.239.000 spettatori pari al 12.4% di share. Anche qui il risultato è ottimo perché il nuovo ciclo di film con protagonista Newt Scamander anche nelle sale ha avuto meno impatto delle avventure del maghetto, pertanto era prevedibile un calo in termini di ascolti tv.

Pechino Express 8 con la finale ha raggiunto il miglior risultato della stagione su Rai 2 superando i 3 milioni di spettatori per uno share dell’ 11.5% . Italia 1 con Il Ciclone conferma il buon momento di forma arrivando a 2.186.000 spettatori (7.3%). Passando all’informazione sul coronavirus vince la serata La7 con DiMartedì che arriva a 1.775.000 spettatori con uno share del 6.5%. Male sia Carta Bianca su Rai 3 (4.3%) che Fuori dal Coro su Rete 4 (5.8%).

Staremo a vedere come proseguirà la programmazione delle principali reti televisive, con la Rai che ha difficoltà a coprire le prime serate e Mediaset che risponde a suon di maratone cinematografiche. Anche il mondo della tv d’altronde deve riorganizzarsi a causa del coronavirus, con diverse produzioni di successo come ad esempio Il Paradiso delle Signore e DOC – Nelle tue mani che dovranno concludersi anticipatamente.