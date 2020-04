Il Paradiso delle Signore, la soap quotidiana di Rai 1, chiuderà i battenti in anticipo il prossimo 24 aprile. La notizia era stata data da diverse settimane ma ora è diventata ufficiale. L’emergenza coronavirus ha costretto la produzione ad interrompere le riprese e il quantitativo di episodio girati precedentemente non permetterà alla produzione di andare oltre il 135esimo episodio rispetto ai 160 che erano inizialmente previsti. Nella puntata vedremo anche in un interessante parallelismo storico il racconto sulla Liberazione di Milano del 1945.

Un finale dunque che non sarà conclusivo per la soap opera, ma Il Paradiso delle Signore è stato già rinnovato per una terza stagione attualmente in scrittura. Gli episodi mancanti saranno completati appena possibile e probabilmente mandati in onda in autunno prima dei nuovi diventando a tutti gli effetti l’avvio della terza stagione.

La serie Il Paradiso delle Signore con protagonisti Vanessa Gravina, Alessandro Tersigni e Gloria Radulescu ha raggiunto per quest’anno un’eccezionale media di 1.900.000 telespettatori, con picchi di oltre il 17% di share. I numeri sono ancora più alti se si considerano i 27,8 milioni di views complessivi su Rai Play e la distribuzione internazionale per un successo incredibile. Da lunedì 27 aprile su Rai 1 andranno in onda le repliche della soap opera, che permetteranno così di continuare a mandare in onda le avventure della fiction in costume più amata dagli italiani.