Torna questa sera per il secondo appuntamento la nuova versione di E poi c’è Cattelan con una serie di ospiti d’eccezione. La prima puntata nonostante le grandi restrizioni dovute all’emergenza coronavirus si è svolta senza particolari preoccupazioni ed il pubblico sembra aver apprezzato la compagnia del conduttore e dei suoi ospiti. Nel talk show di Sky vedremo come super ospiti il leggendario frontman dei R.E.M. Michael Stipe in collegamento dagli Stati Uniti. La star presenterà per il pubblico italiano il suo nuovo singolo “No Time For Love Like Now”, svelato soltanto pochi giorni fa. Un altro collegamento molto gradito dopo quello con Paolo Nespoli della scorsa settimana, sempre dagli USA.

Alessandro Cattelan poi ospiterà nel suo salotto virtuale Imen Jane, economista e co-fondatrice della start up d’informazione “WILL”, che racconterà cosa ci aspetta dopo questa emergenza. Tra gli ospiti più attesi però c’è sicuramente Jo Squillo, la popolare cantante che nelle ultime settimane è diventata la DJ di tutta Italia con i suoi eventi in Instagram seguiti ogni sera da migliaia di persone.

Il Diavolo Borghi ad E Poi C’è Cattelan

Per quanto riguarda lo spettacolo ci sarà collegato da remoto Alessandro Borghi, che presenterà ad E poi c’è Cattelan la nuova serie evento Sky Atlantic “I Diavoli” in cui sarà al fianco di Kasia Smutniak e Patrick Dempsey a partire da venerdì 17. Altri ospiti musicali saranno la band degli anni ’90 Sottotono, composta da Big Fish e Tormento.

Questa settimana in collegamento da remoto ci saranno i maturandi del Liceo “Cornelio Tacito” di Roma. L’appuntamento con E Poi c’è Cattelan è in diretta a partire dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV.