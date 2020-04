L’Europe Shine a Light è stato organizzato dagli stessi organizzatori dell’Eurovision Song Contest e vedrà la partecipazione di tutti gli artisti che si erano classificati per la gara canora tra cui il nostro Diodato con “Fai Rumore”. I conduttori della serata saranno gli stessi che avrebbero dovuto condurre ESC, ovvero Chantal Janzen, Jan Smit ed Edsilia Rombley. L’evento non sarà competitivo, ma un modo per fare compagnia agli spettatori e vuole rappresentare una sorta di luce per indicarci una via d’uscita da queste terribili settimane di pandemia. Diodato e gli altri cantanti, oltre alla loro canzone, si esibiranno tutti insieme con Love Shine a Light dei Katrina and The Waves, destinata a diventare la canzone simbolo dell’evento.

L’evento sarà visibile anche su Rai Play.