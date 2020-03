Era solo questione di tempo, magari si aspettava per valutare come il coronavirus si sarebbe sviluppato nelle prossime settimane, ma alla fine anche l’Eurovision Song Contest 2020 di Rotterdam alza bandiera bianca: l’edizione è stata ufficialmente cancellata. Si avete capito bene, cancellata e non posticipata come sta accadendo per altre grandi manifestazioni come l’ Europeo slittati ad esempio al 2021. L’organizzazione ci ha provato in tutti i modi, ma Diodato il prossimo 16 maggio non potrà con la sua “Fai Rumore” provare a portare l’Italia sul tetto d’Europa per quanto riguarda la musica. L’annuncio è arrivato dalla stessa organizzazione con un lungo comunicato diffuso su Twitter.

An official statement from the European Broadcasting Union on the #Eurovision Song Contest 2020. pic.twitter.com/b3h7akxvpF — Eurovision Song Contest (@Eurovision) March 18, 2020

Il comunicato ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2020:

E’ con grande rimpianto che dobbiamo annunciare la cancellazione dell’Eurovision Song Contest 2020 a Rotterdam. Nelle scorse settimane abbiamo esplorato molte alternative per far sì che il concorso avesse luogo. Tuttavia, l’incertezza creata dal diffondersi del COVID-19 in Europa, e le restrizioni messe in atto dai governi dei Paesi partecipanti e dalle autorità olandesi, hanno fatto sì che l’EBU abbia deciso, con grande difficoltà, che è impossibile continuare con l’evento dal vivo come pianificato.

Eurovision Song Contest 2020, prima cancellazione dopo 64 anni

L’Eurovision Song Contest 2020 è il primo ad essere cancellato dopo 64 anni, questo dà la portata storica della minaccia del coronavirus. Ogni anno riesce a unire il pubblico dei Paesi Europei, ma quest’anno purtroppo non potrà andare in onda. L’EBU, la NPO, la NOS, l’AVROTROS e la città di Rotterdam lavoreranno per organizzare l’edizione 2021, ma purtroppo gli artisti di quest’anno tra cui Diodato non potranno partecipare a causa del regolamento. Saranno comunque ospiti probabilmente in una serata speciale, almeno secondo quanto annunciato.

L’appuntamento dunque con l’Eurovision Song Contest è al 2021.