E Poi C’è Cattelan, ecco come andrà in onda (in diretta) da stasera

Dopo aver confermato che sarebbe tornato alla conduzione di X-Factor ora Alessandro Cattelan è pronto a lanciare la nuova stagione di E Poi C’è Cattelan. Ogni anno questo è uno dei programmi di punta di Sky, ma in questa stagione televisiva falciata dal coronavirus assume tutt’altro significato. E poi c’è Cattelan sarà il primo nuovo programma in diretta a partire da quando in Italia è avvenuta l’emergenza coronavirus. A partire da oggi, 7 aprile, tutti i martedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW TV Alessandro Cattelan vi farà compagnia in diretta.

Lo stesso conduttore ha spiegato quanto E Poi C’è Cattelan sia ricco di significato quest’anno attraverso una conferenza stampa organizzata via Zoom:

“Cercheremo di alleviare più possibile l’umore di chi sta in casa. Ci siamo interrogati sul perché lo stiamo facendo. E’ il nostro lavoro, anzitutto. Ci sono persone che stanno male, ci sono persone che sono state toccate da questa tragedia, ma anche persone che stanno bene e sono chiuse in casa. Ecco, pensiamo che nessuna di queste persone possa trarre svantaggio dall’avere un’ora di intrattenimento in televisione. Possiamo fare del bene proprio per chi sta a casa”.

Le misure di sicurezza saranno attentissime proprio per evitare di mettere al rischio gli ospiti del programma in tempo di coronavirus:

“Ci saranno dei presidi di controllo, come la Croce Bianca, all’esterno del teatro. Misureranno la febbre e l’ossigenazione del sangue a tutti. Se io stesso dovessi avere due linee di febbre, martedì il programma non andrebbe in onda. La nostra priorità è la salute e l’osservanza delle regole. Il teatro sarà vuoto e il pubblico sarà collegavo via video conferenza, sarà straniante ma necessario”.

Alessandro Cattelan ha sottolineato come la quotidianità è stata distrutta, ma che cercheranno di fare il massimo:

“Noi stiamo lavorando per ottenere il massimo da questa situazione. Cercheremo di essere rispettosi ma con un atteggiamento positivo. Ogni brutto momento può essere un acceleratore di miglioramento. La quotidianità è stata distrutta: noi cerchiamo di offrire dei punti di appoggio per fingere, anche scioccamente, che andrà tutto bene“

I primi ospiti di E Poi C’è Cattelan saranno Elodie e lo speaker Linus, presenti in studio con le dovute accortezze, mentre l’astronauta Paolo Nespoli sarà collegavo via Zoom dall’America. Novità del programma sarà Il Gioco dei 9 rivisto e corretto a causa del Coronavirus con gli ospiti da casa e saranno controllati in modo interattivo dal pubblico via Instagram. Nella prima puntata di E Poi C’è Cattelan ci saranno Annalisa, Fabio Caressa, Martin Castrogiovanni, Leo Gassmann, Jake La Furia, Federica Nargi e Alessandro Matri, Shade, Jo Squillo e Ivan Zaytsev.