X-Factor 2020, Alessandro Cattelan confermato alla conduzione | Video

Alessandro Cattelan nonostante l’importante calo di ascolti è stato confermato anche per X-Factor 2020. Il suo nome è sempre tra quelli più gettonati in ottica Sanremo ogni anno, ma anche per la prossima edizione del talent di Sky resterà al timone. La prossima sarà la quattordicesima edizione e sarà decisiva per il futuro di X-Factor, per il quale molti temevamo la cancellazione visto il crollo di ascolti. L’annuncio della conferma è arrivato dallo stesso Alessandro Cattelan, che ha condiviso un video selfie sul profilo ufficiale del programma.

Il video oltre ad ufficializzare la presenza di Alessandro Cattelan per X-Factor 2020 invita anche gli aspiranti concorrenti a mandare un video filmato alla redazione di X-Factor, anche perché in questo periodo a causa dell’emergenza coronavirus i casting non potranno svolgere e la preparazione per una macchina organizzativa comunque complessa ed articolata va portata avanti:

“Ciao ragazzi, spero che stiate prendendo tutti le precauzioni necessarie per uscire da questo brutto periodo. Io sto continuando a lavorare e si sta già lavorando alla nuova edizione di X Factor. A tal proposito mi hanno chiesto di farvi un appello. Quando vi iscrivete, mandate un vostro video perché aiuta i ragazzi della redazione a selezionarvi al meglio in questo periodo un po’ complicato. Quindi se vi state per iscrivere, fatelo, inviandoci un video. Se vi siete già iscritti, vi chiediamo di rifarlo, inviandoci un video, così date una mano ai ragazzi della redazione. Vi promettono che li guarderanno tutti, niente andrà buttato”

La tredicesima edizione di X-Factor ha fatto registrare la “misera media” di 769.461 telespettatori, 3,5% di share con un calo di oltre 1,5% nonostante comunque grandi ospiti per la fase finale come Achille Lauro, l’ex vincitore Anastasio e persino Tiziano Ferro per la semifinale. Forse dovrà cambiare qualcosa per rinnovare un format che ormai sa di vecchio e che potrebbe aver stufato il pubblico a casa. C’è comunque una certezza, Alessandro Cattelan non abbandona la nave in tempesta e sarà in prima linea per riportare in alto X-Factor.