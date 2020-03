Gli americani vogliono vincere la guerra contro il Coronavirus facendo la fila per le munizioni

In Italia abbiamo visto gente che si è precipitata ai supermercati o ai distributori di sigarette H24. In Francia abbiamo assistito a scene molto simili, con assembramenti ancor peggiori. Le immagini che arrivano dagli Stati uniti, però, sono ancora più paradossali. Dopo i primi annunci di Donald Trump sui provvedimenti da prendere per contenere l’emergenza Coronavirus Usa, è partita una vera e propria corsa agli armamenti con persone in coda fuori dai negozi di armi per fare rifornimento di munizioni.

LEGGI ANCHE > Il paradossale effetto del decreto «zona protetta» sulla gente: negozi h24 presi d’assalto a Roma

Non beni di prima necessità, ma proiettili. Ne aveva già parlato Isabella Weiss nei giorni scorso, rilasciando una testimonianza di quel che sta accadendo negli Stati Uniti e a San Francisco nel grande progetto di condivisione Insieme nel Mondo, organizzato da Insieme in Rete. Ora le immagini che arrivano da tutti gli Usa mostrano come tantissimi cittadini americani non abbiano preso d’assalto i supermercati, ma i negozi che vendono munizioni. Oltre alle fotografie, ci sono anche video come quello pubblicato da La Repubblica.

Coronavirus Usa, la corsa agli armamenti dei cittadini

L’allarme Coronavirus Usa è salito a livelli di massima attenzione, dopo un’iniziale sottovalutazione del problema testimoniato – ancora al giorno d’oggi – anche dalle folli parole dell’ex stellina della Disney Vanessa Hudgens. Ma ora, quel che sorprende di più sono le priorità di molti cittadini. Nel video pubblicato da La Repubblica, si mostra una quantità di persone eccezionale – e mai registrata prima – all’interno del negozio Little Sport di Bob nel New Jersey che vende armi e munizioni.

Ogni Mondo è Paese

Ovviamente non si tratta di una scelta per constare il Coronavirus, ma della paura dei cittadini che l’allarme contagi da Covid-19 faccia ridurre la sicurezza nelle strade americane. Per questo motivo la priorità non è stata quella di accaparrarsi cibi e bevande (che, come nel resto del Mondo, saranno sempre garantiti, anche con eventuali misure draconiane). La prima necessità a cui hanno pensato gli statunitensi è stata la corsa agli armamenti.