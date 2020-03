La Francia come l’Italia: non solo le stesse misure, anche gli stessi assalti ai supermercati | VIDEO

In Francia in queste ore si assiste alle stesse scene dell'Italia di una settimana fa

Tutto il mondo è paese, afferma un celebre detto italiano. Mai quanto in questi ultimi giorni ci stiamo rendendo conto di quanto questo sia vero. Dopo settimane in cui sulla situazione italiana per contenere il coronavirus sono arrivate osservazioni di ogni genere da tutti i paesi, ecco che ora tocca alla Francia. La stessa Francia che ha bollato le nostre misure come inefficaci – mentre a Parigi abbondavano gli assembramenti – e che ha forzato la mano sulla tanto contestata riforma delle pensioni in piena emergenza Covid-19. Ebbene si, anche dal paese dei nostri cugini arrivano video dell’assalto supermercati Francia.

La Francia come l’Italia: video assalto supermercati

Une centaine de personnes se pressent aux portes d’un supermarché à Saint-Denis, en banlieue parisienne, au lendemain de l’annonce du Président Macron renforçant les restrictions de déplacement face au #covid_19 #AFP pic.twitter.com/7vEYGrdfQ2 — Agence France-Presse (@afpfr) March 17, 2020

L’agenzia stampa France-Presse ha condiviso le immagini di un supermercato alla periferia di Parigi preso d’assalto da un centinaio di persone. Siamo a Saint-Denis, per la precisione, e nel video si vede un assembramento scomposto e urlante di decine di persone accalcate, schiacciate le une contro le altre, che cercano di entrare dentro il supermercato. A poco servono le misure di contenimento all’ingresso, le persone spingono e impediscono la chiusura delle porte da parte di chi – logicamente – sta solo cercando di far rispettare le norme di sicurezza che sono state imposte anche in Francia a partire da oggi alle 12.

Scaffali svuotati anche nei supermercati francesi

Gli esseri umani sono tutti uguali, a prescindere dalla nazionalità. La reazione alla paura è la stessa. Gli scaffali sono vuoti anche nei supermercati francesi dopo l’assalto che, in queste ultime ore, ha reso impossibile ai gestori esporre una quantità di merce tale da soddisfare la domanda. Con una settimana di ritardo rispetto all’Italia, quindi, anche la Francia prende le stesse drastiche decisioni italiane. Imboccando la giusta via, considerato l’elogio dell’OMS al nostro modo di gestire la diffusione del virus.

