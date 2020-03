L’imbarazzante video Corona Pizza di Canal+ che irride l’Italia sul coronavirus

La prima a indignarsi per questo video di Canal+, televisione privata posseduta da Vivendi, è stata Giorgia Meloni, ma lo sdegno è bipartisan e spinge il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a chiedere chiarimenti alla Francia. Nel video si prende in giro lo stato d’emergenza italiano sul coronavirus, in una clip intitolata Corona Pizza, mandata in onda dal programma satirico Groland, che molto spesso prende in giro usi e costumi non soltanto di altri Paesi, ma anche della Francia stessa.

Corona Pizza, il video di Canal + che sta facendo infuriare l’Italia

Video “satirico” disgustoso mandato in onda dalla famosa TV francese Canal+ per insinuare che i prodotti Made in Italy sono contaminati da coronavirus. Disprezzo per gli autori di questa immondizia anti italiana. Il Governo PD-M5S avrà la decenza di far sentire il proprio sdegno? pic.twitter.com/mSrak5pZ7W — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) March 3, 2020

Nelle immagini si mostra un pizzaiolo visibilmente influenzato che tossisce mentre sta estraendo dal forno una pizza. Dopo un paio di colpi di tosse, il pizzaiolo dello spot di Canal + rilascia dei liquidi espulsi dalla propria bocca sulla pizza. «Corona Pizza – recita lo spot -: la nuova pizza italiana che sta per fare il giro del mondo». Il video satirico, in realtà, è un vero e proprio smacco non soltanto alla situazione di emergenza che sta vivendo il nostro Paese, ma potrebbe avere ricadute anche sull’economia italiana, già messa in ginocchio dal diffondersi dell’epidemia.

Le immagini diffuse da una televisione francese con decine di migliaia di abbonati non è proprio il massimo in questo particolare momento storico, anche se la satira francese è sempre stata caratterizzata da un certo cattivo gusto. Si ricordano, ad esempio, le tante copertine di Charlie Hebdo su eventi calamitosi che hanno colpito il nostro Paese, come ad esempio il terremoto nel centro Italia.

La richiesta di scuse alla Francia per il video Corona Pizza

Certo, la situazione di emergenza che sta vivendo in questo momento il nostro Paese non riguarda soltanto i nostri confini, ma anche quelli dell’Esagono. Negli ultimi giorni, infatti, il contagio da coronavirus in Francia si sta allargando a macchia d’olio: i casi registrati sono 191 e le misure che sono state prese per limitare il contagio sono sempre più stringenti (si veda, ad esempio, la chiusura del museo del Louvre).

In ogni caso, le reazioni politiche in Italia non si sono fatte attendere. Oltre a Giorgia Meloni, anche il dem Emanuele Fiano ha chiesto a Luigi Di Maio di intervenire, così come la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova, che ha chiesto le scuse della televisione privata francese. Insomma, un vero e proprio incidente diplomatico. Anche se, in verità, i problemi – al momento – sembrano essere ben altri.