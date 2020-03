Macron annuncia: «Da domani a mezzogiorno, i confini di Schengen verranno chiusi»

Una dichiarazione davvero drammatica, quella del presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron che ha ufficialmente dichiarato guerra al coronavirus, prendendo le stesse drastiche decisioni che l’Italia aveva preso una settimana fa, chiudendo tutti gli esercizi commerciali, rinunciando a tutti gli eventi pubblici, compreso il secondo turno delle elezioni municipali che si sarebbero dovute svolgere domenica prossima. Ma la notizia che interessa più da vicino i cittadini italiani è quella sullo spazio Schengen. Emmanuel Macron ha annunciato il risultato di una decisione comune, presa da tutti i leader europei.

Spazio Schengen chiuso da domani a mezzogiorno

«A partire da mezzogiorno domani – ha detto il presidente francese -, i confini all’ingresso dell’Unione Europea e nell’area Schengen saranno chiusi. Concretamente, tutti i viaggi tra paesi extraeuropei e l’Unione europea saranno sospesi per 30 giorni, tuttavia i francesi all’estero possono unirsi al loro paese».

Emmanuel Macron ha di fatto annunciato una decisione che era nell’aria sin da questo pomeriggio. I confini esterni dell’Unione Europea – ovvero quelli che riguardano i Paesi che non sono membri dell’Unione – saranno chiusi da domani a mezzogiorno. La decisione non dovrebbe essere valida per la Gran Bretagna che, ancora in fase di transito dalla situazione di Paese membro a Paese extra UE, ha ancora un discorso aperto in merito all’area Schengen.

L’efficacia della libera circolazione delle merci e delle persone tra i Paesi dell’Unione Europea è in vigore dal 1995. Da allora, soltanto singoli Paesi, in concomitanza di grandi eventi rischiosi per la sicurezza pubblica o di casi di profonda crisi legata all’immigrazione o al terrorismo internazionale, hanno sospeso Schengen. Ma non c’è mai stata una decisione così estesa a tutti gli Stati membri dell’Unione europea. Inoltre, fa impressione anche la lunghezza della sospensione: un periodo di 30 giorni lascia immaginare che l’emergenza coronavirus è destinata a durare ancora a lungo.